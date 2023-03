Sarebbe arrivato al capolinea il matrimonio di Licia Colò e Alessandro Antonino. La notizia del crac sentimentale l’ha diffusa il settimanale Nuovo che, sulla copertina del numero in edicola questa settimana, riferisce in via in esclusiva la dichiarazione con la quale la avrebbe reso noto della fine delle nozze. “Io e mio marito ci siamo lasciati”, è il virgolettato di Nuovo in riferimento alle esternazioni della Colò che si è sposata nel 2004 con Antonino, dopo una rapida frequentazione. Nel 2005 la coppia ha accolto la loro prima e unica figlia, Laila, nome che unisce i nomi di Licia e Alessandro.

La relazione è stata vissuta sempre lontana dal gossip. Licia Colò, 60 anni, nel corso della sua carriera si è impegnata in vari progetti e ambiti. Autrice e blogger, è nota al grande pubblico per la conduzione di alcuni programmi televisivi di successo dedicati ai viaggi e alla natura, quali Geo & Geo, Alle falde del Kilimangiaro, Niagara – Quando la natura fa spettacolo ed Eden – Un pianeta da salvare. La si ricorda anche per la partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2007. Sbarcò alla corte di Milly Carlucci in qualità di concorrente.

Il marito, a questo punto ex, è invece un artista napoletano di 11 anni più giovane di lei. Anche lui ha lavorato per il piccolo schermo in qualche occasione. Sui social è conosciuto come Mr. Nat., Antonino. Tra le altre cose, ha condotto la rubrica I viaggi di Alessandro Antonino in onda su Tv2000 e ha anche collaborato con la moglie nel programma di La7 Eden.

“Ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio”, aveva detto Licia Colò a proposito del compagno durante una chiacchierata con il quotidiano L’Avvenire. In quell’intervista sottolineò quanto la relazione con l’artista campano le avesse fatto bene e quanto il legame fosse forte. “Io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio”, evidenziò la scrittrice. Per questo l’annuncio della fine del matrimonio arriva come un fulmine a ciel sereno.

Licia Colò e gli amori del passato

Prima di conoscere Antonino, l’autrice è stata legata dal 1987 al 1994 al tennista Nicola Pietrangeli. In seguito, dal 1994 al 2003, ha vissuto una love story con il cameraman Mediaset Carlo Brotto.