Licia Colò torna in Rai e racconta il nuovo programma Niagara

Licia Colò ritorna in Rai dopo l’addio di quattro anni fa: il nuovo programma

Licia Colò è pronta a fare il suo ritorno in Rai con un nuovo programma. La conduttrice ha lavorato per Tv2000 dopo aver detto addio quattro anni fa alla Rai. Il nuovo programma della Colò si chiama Niagara – Quando la natura fa spettacolo. Saranno sei puntate e andranno in onda su Rai 2 il lunedì sera. Licia Colò è stata intervista da Libero Quotidiano dove ha parlato del suo ritorno alla rete. “Noi uomini, a differenza degli animali, siamo portati a guardare indietro, incapaci di vivere il presente, ma il passato è passato: io oggi sono felice. Da mio padre, che purtroppo ho perso quest’anno, ho imparato a vedere solo le cose belle e quello che è stato non mi interessa” afferma la Colò.

Licia Colò racconta il suo nuovo programma

“Celebreremo la bellezza: ad esempio la complessità della fioritura, le grandi migrazioni o la perfezione del falco pellegrino, che riesce a mettere a fuoco un topolino da u’altezza di duemila metri. E racconteremo come tutelare questa bellezza, messa costantemente in crisi, con approfondimenti scientifici e incontrando degli esperti” ha detto Licia Colò a proposito del suo nuovo programma. “Sono molto fortunata perché faccio quello che ho sempre voluto fare“ ha aggiunto.

Licia Colò: il futuro dopo il ritorno in Rai

Licia Colò torna in Rai ma non abbandona Tv2000. “Il 28 ottobre partirà la quinta stagione di Il mondo insieme, che è un altro progetto mio al quale tengo molto, che andrà avanti fino a giugno” ha detto infatti. E per quanto riguarda i progetti futuri racconta dell’uscita del suo nuovo libro: “Si intitolerà L’aragosta vive 100 anni, ho già trovato un editore ma forse lo pubblicherò direttamente sui social”.