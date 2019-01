Nicola Panico replica all’intervista di Sara Affi Fella: la sua risposta spiazza i fan

Nicola Panico rompe il silenzio dopo l’intervista rilasciata da Sara Affi Fella: la reazione inaspettata spiazza i fan di Uomini e Donne

L’intervista rilasciata da Sara Affi Fella a Chi sta facendo da stamattina il giro del web. Le parole dell’ex tronista, che ha deciso di parlare a distanza di cinque mesi dallo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne, sono state lette e ripostate sui social da tantissimi fan della trasmissione. Questi ultimi, però, da un paio di ore stanno aspettando di sentire anche la replica del suo ex fidanzato Nicola Panico. In fondo è stato lui a far emergere la verità sulla loro relazione segreta durante il Trono. Adesso che Sara ha rivelato dettagli inediti della storia, coinvolgendolo ancora una volta, cosa avrà da dire Panico a sua discolpa? L’ex della Affi Fella allora, quando tutti sembravano starsi rassegnando al suo silenzio, proprio pochi minuti fa ha deciso di rompere il silenzio.

Tra ex amici che affermano di aver litigato con lui per colpa di Sara e voci sempre più insistenti che lo avrebbero rivisto di nuovo in compagnia della ragazza, Nicola ha preso la parola per dire: “Ragazzi mi state scrivendo in tanti, aspetto domani di leggere tutta l’intervista e poi dirò la mia”. Inutile dire che le sue parole, ad oggi, hanno letteralmente spiazzato i fan. Possibile che Nicola, che quando c’è stato di parlare di Sara non ha mai avuto peli sulla lingua, abbia deciso adesso di riservarsi il diritto di parlare solo quando avrà tutto più chiaro? È davvero intenzionato – come i rumours dicono – a dare una seconda possibilità alla Affi Fella o forse, dopo tutto quello che è successo, ha solo scelto di non lasciarsi travolgere dagli eventi e di valutare meglio tutti i dati a sua disposizione?

Sara Affi Fella, l’intervista esclusiva dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista a Uomini e Donne: “Chiedo scusa… abbiate pietà”

Le dichiarazioni rilasciate da Sara Affi Fella in esclusiva a Chi (che saranno riportate per interno nel numero in edicola domani) hanno molto colpito le persone che, prima e dopo Uomini e Donne, si sono appassionate alla sua storia. “Chiedo scusa” ha più volte affermato l’ex tronista “Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo. Abbiate pietà”.