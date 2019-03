Nicola Panico, nuova fidanzata dopo Sara Affi Fella? Spunta la foto

Nicola Panico ritrova l’amore dopo Sara Affi Fella? La foto in compagnia di una ragazza misteriosa insospettisce il web

Nicola Panico potrebbe aver ritrovato l’amore tra le braccia di un’altra ragazza dopo Sara Affi Fella. Usare un verbo al condizionale è d’obbligo in questo caso perché il diretto interessato, almeno fino ad ora, non ha confermato (né smentito) la notizia. L’ex protagonista di Temptation Island, reduce da una delusione amorosa che l’ha parecchio provato, si è limitato a pubblicare una foto su Instagram insieme a questa giovane donna misteriosa. Nell’immagine condivisa da Nicola Panico i due appaiono stretti l’uno tra le braccia dell’altra e, a giudicare dall’intimità che trasuda lo scatto, non sembrano essere dei semplici amici. Per capire se si tratti o meno della nuova fidanzata di Nicola Panico, tuttavia, preferiamo aspettare l’annuncio ufficiale del calciatore.

Nicola Panico fidanzato? L’ultima segnalazione dopo Sara Affi Fella

Nicola Panico, a dire la verità, è da diverso tempo che continua a lasciare indizi sui social circa la presenza di una nuova fidanzata nella sua vita. Subito dopo aver chiuso ufficialmente con Sara Affi Fella, forse perché ancora scottato, il calciatore non si era più mostrato in compagnia di altre donne. Questo, almeno, fino a poco tempo fa. Lo scorso mese, per esempio, Panico aveva postato delle foto di lui a cena con una donna. Come successo ieri, però, anche in quel caso l’identità della ragazza non era stata rivelata. Della presunta nuova fidanzata di Nicola, dunque, oggi abbiamo solo una foto dove, tuttavia, difficile è riuscire a vederne il viso, misteriosa rimane pertanto la sua identità.

Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato? Il gossip: lui si chiama Francesco e fa il calciatore

Nicola Panico sembrerebbe non essere l’unico intenzionato a voltare pagina dopo la burrascosa rottura con Sara Affi Fella. Quest’ultima, stando alle ultime indiscrezioni, pare essersi di nuovo fidanzata. Lui si chiama Francesco e, come Nicola, è un calciatore.