Nicola Panico: “Non mi riprendo”, poi la spiegazione sugli sponsor. Nel frattempo arriva anche il messaggio di Antonio Lenti: “Quattro occhi sono meglio di due…”

AGGIORNAMENTO: Nicola ha fatto sapere alla nostra redazione che il messaggio “Ancora non mi riprendo” non è riconducibile alla vicenda Sara Affi Fella, bensì a un’altra sua questione privata.

Non tende a placarsi la bufera che si è abbattuta su Sara Affi Fella e su tutti coloro che le orbitavano attorno. Nicola Panico naturalmente è stato e continua a essere una delle figure chiave della vicenda. L’ex concorrente di Temptation Island dopo aver vuotato il sacco a Uomini e Donne è però riuscito a far ricredere molti fan sul suo conto. Tanti infatti coloro che hanno apprezzato il suo ‘metterci la faccia’, perdonandogli la complicità nell’affaire Affi Fella, di cui, tra l’altro, tirando le somme, pure lui ne è uscito con le ossa rotte. Una situazione non facile, che tutt’ora continua a pesargli non poco…

Panico contro le chiacchiere: “Manco le mutande sponsorizzo”

“Ancora non mi riprendo”, ha infatti scritto poco fa Nicola in una Instagram Stories. Il messaggio lascia poco spazio alle interpretazioni. Panico pare ancora essere molto frastornato da quanto accaduto e, nonostante in diverse risposte ai fan abbia confidato di stare meglio, quest’ultimo annuncio fa comprendere che i suoi dolori sono ben vivi. Altra questione che il calciatore ha affrontato nelle ultime ore è stata una voce sussurratagli da alcuni follower che hanno insinuato che starebbe allargando il business grazie a questa vicenda. “Business di cosa? Manco le mutande sponsorizzo”, ha ribattuto fulmineamente Nicola, mettendo a tacere la chiacchiera. Nel frattempo si è fatto vivo un suo caro amico, nonché vecchia conoscenza di Temptation Island…

Antonio Lenti: le parole spese per Nicola Panico sull’affaire Sara Affi Fella

Nicola, in questo periodo delicato, può infatti contare su Antonio Lenti. I due si sono conosciuti nella edizione del 2017 di Temptation Island e sono diventati ottimi amici. Lenti, sempre via Instagram, ha voluto far sentire la sua vicinanza a Nicola: “Bello mio, non non hai perso ma guadagnato. Dicendo la verità ti sei reso un uomo libero. Non smettere mai di sognare e di credere nell’Amore. Ora ci troviamo 2 sorelle e ci fidanziamo (più avanti). Quattro occhi sono meglio di due.” A proposito di Sara, oggi è riapparsa sui social in compagnia di un’amica.