Nicola Panico misterioso: il suo messaggio fa pensare a Sara Affi Fella

Nicola Panico misterioso ed enigmatico sui social: il messaggio che fa pensare a Sara Affi Fella

Nicola Panico, volente o nolente, è spesso tirato in ballo quando si parla di Sara Affi Fella. Il calciatore, dopo aver raccontato tutta la verità sulla relazione segreta con l’ex tronista, ha in più occasioni ribadito di essere pronto a voltare pagina. L’ultimo messaggio pubblicato da lui sui social, seppur non rivolto direttamente alla sua ex, fa pensare però oggi che la ferita lasciata aperta da Sara si debba ancora risanare nel cuore di Nicola. Nessuna accusa esplicita, riferimento o critica è stata fatta dall’ex protagonista di Temptation Island alla Affi Fella, sia chiaro. Le sue parole, però, fanno molto riflettere. Forse Nicola non avrà tirato in ballo esplicitamente la sua storia passata ma, pensando alla sua situazione sentimentale passata, le affermazioni di oggi sembrano voler suggerire che Panico non è più disposto a fare gli stessi errore.

“Sia benedetta la donna disinteressata, benedetta sia la donna a cui non importa se ha un auto soldi o cose materiali. Benedetta sia la donna a cui importa solo ciò che sei e non ciò che hai” ha scritto Nicola Panico su Instagram stories. Cosa c’entra questo con Sara? Lui stesso, in fondo, ha in più occasioni ribadito di essere convinto di essere stato lasciato dalla Affi Fella perché non poteva vantare la stessa entrata economica di Vittorio Parigini (calciatore del Torino con cui Sara si è fidanzata dopo l’estate). La relazione con la Affi Fella avrà molto influenzato il modo di pensare di Nicola Panico che, ovviamente, adesso non può che avere una visione più chiara dei suoi obiettivi. Al di là che questo suo post sia o meno per la sua ex fidanzata noi, ad oggi, preferiamo pensare che è alla sua futura donna che adesso Nicola si rivolge quando scrive messaggi importanti come quello appena condiviso (immagine allegata sotto).

Uomini e Donne, Sara Affi Fella si mostra sui social: a Natale spunta un video inedito dell’ex tronista

Dopo lo scandalo scoppiato a Uomini e Donne, intanto, Sara Affi Fella continua a mantenere il suo profilo Instagram chiuso. Ogni tanto, però, spuntano sui social foto e video inediti di lei che, puntualmente, riaccendono la polemica e gli animi dei fan del Trono Classico. L’ultimo, per esempio, risale a Natale. A pubblicarlo è stata una sua amica che, probabilmente, non immaginava finisse di nuovo in pasto al web.