Nicola Panico racconta la verità su Sara Affi Fella e ci mette la faccia, il pubblico apprezza: ecco come è cambiata la sua vita

Nicola Panico, come molti sanno, è stato l’autore di una delle segnalazioni che più hanno fatto scalpore a Uomini e Donne. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, ha deciso proprio recentemente di raccontare alla redazione di Maria De Filippi tutta la verità sulla sua relazione segreta con l’ex tronista Sara Affi Fella. Nicola, pur avendo le sue colpe, ha trovato la scorsa settimana il coraggio di presentarsi in trasmissione e di svelare tutti i retroscena relativi agli incontri che avvenivano tra lui e Sara proprio durante il periodo di permanenza di quest’ultima sul trono. Quando le prime indiscrezioni sono iniziate a trapelare, soprattutto sui social, sia Nicola che la Affi Fella sono stati letteralmente travolti dalle critiche. Lei, nello specifico, è arrivata al punto di chiudere anche il suo profilo Instagram (probabilmente per via degli insulti ricevuti e per la velocità con cui i suoi follower la stavano abbandonando).

Tutto questo, dunque, ha generato tutta una serie di conseguenze decisamente negative per i due ragazzi. L’intervento di Nicola Panico a Uomini e Donne, però, è riuscito in qualche modo a ribaltare la situazione e far cambiare opinione su di lui ai fan della trasmissione. La decisione del calciatore di metterci la faccia, infatti, è stata molto apprezzata dal pubblico. Su Instagram, in particolare, Nicola pare che stia ricevendo molti messaggi di affetto. Gli utenti che gli stanno dimostrando il loro supporto, inoltre, stanno continuando a crescere. Il numero di follower di Panico, al contrario di Sara, è infatti salito nelle ultime settimane. Le persone, quindi, pare che abbiano già scelto da che parte stare in tutta questa vicenda.

Uomini e Donne oggi: Nicola Panico in studio per raccontare la verità su Sara Affi Fella

L’incontro tra Nicola Panico e Claudio (membro della redazione di Uomini e Donne) era già stato caricato diversi giorni fa su Witty. In studio, però, l’ex di Sara Affi Fella si è presentato lo stesso oggi per chiedere prima di tutto scusa a Maria De Filippi e poi anche a Lorenzo, Luigi e a tutti quelli che si sono sentiti ingannati e presi in giro in questi mesi.