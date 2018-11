Nicola Panico: “Avete preso amanti, aumentato i vostri beni”

Nicola Panico, ultime parole: “Avete preso amanti, aumentato i vostri beni”

Nicola Panico, dopo che è scoppiato l’affaire Sara Affi Fella, ha affrontato la situazione di petto, intervenendo a Uomini e Donne e mettendoci la faccia, come si suol dire in questi casi. Il protagonista dell’edizione di Temptation Island 2017 è sempre stato molto trasparente anche sui social, non lesinando spiegazioni, chiarimenti e qualche volta anche risposte furenti quando le critiche hanno raggiunto il limite dell’indecenza. Ed ora Panico come sta? In una delle ultime Stories pubblicate su Instagram ha consegnato una riflessione (presa a prestito dal film Alexander) che può prestarsi a diversi interpretazioni.

Nicola Panico, il messaggio su Instagram: “Col passare degli anni la memoria si affievolirà”

“Il tuo è un sogno, la vostra semplicità è finita da tempo, quando avete preso amanti, aumentato i vostri beni con bottini di guerra e gioielli”, si legge nella Stories postata da Panico. “Perché vi siete innamorati di tutte le cose della vita che distruggono l’uomo – prosegue – Non lo vedete! E voi come me sapete, che col passare degli anni, la memoria si affievolirà e tutte le vostre grandi vittorie svaniranno. Resterà solo un ricordo indelebile: quello di avere abbandonato il vostro Re”. Il pensiero di Nicola non ha destinatario diretto e ognuno può interpretarlo come meglio crede. La puntualizzazione è d’obbligo visto che in diverse occasioni il calciatore ha dovuto sottolineare come ciò che esterna non sempre sia riferito all’ex fidanzata.

Che fine ha fatto Sara Affi Fella?

Nel frattempo di Sara Affi Fella si sono perse quasi del tutto le tracce. Tante voci circolano, nessuna verità. L’ipotesi più plausibile è che la ragazza dopo la bufera sia tornata a Venafro per superare il momento delicato. L’ultimo avvistamento social, invece, risale a qualche giorno fa quando la giovane è apparsa in un video di un salone di parrucchieri di Napoli. In molti hanno pensato che Sara avesse ripreso il suo lavoro da influencer. Pare invece che il filmato lo abbia fatto da semplice cliente e non per sponsorizzare un determinato prodotto.