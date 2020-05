Nicki Minaj incinta, nausea e voglie: “Tra pochi mesi il pancione!”

Gravidanza Nicki Minaj, primi sintomi: lei e Kenneth Petty presto genitori?

Nicki Minaj ha sempre sognato di essere mamma. Per lei, il marito Kenneth Petty è la persona giusta per metter su famiglia e pare che, nell’ultimo periodo, i due si stiamo impegnando per diventare genitori. Il sito Hollywoodlife.com è quasi del tutto certo della gravidanza della rapper 37enne, che ha deciso di seguire un piano alimentare equilibrato da qualche mese a questa parte. Starebbe dunque facendo tutto affinché il suo grande sogna possa diventare realtà e, recentemente, su Twitter, ha risposto a delle domande di alcuni fan che hanno lasciato tutti piacevolmente sorpresi.

Nicki Minaj incinta, Hollywoodlife.com svela tutto

Hollywoodlife.com ha spiegato che Nicki Minaj avrebbe già cominciato ad avvertire i primi sintomi della gravidanza (come la nausea) e che starebbe seguendo una dieta rigida priva di grassi e alcol assieme a Kenneth Petty (si sono sposati da nemmeno un anno): “Lei sta sicuramente mangiando bene in California durante la quarantena dovuta al Coronavirus, iniziata il 19 marzo. Sta mangiando per due: al bambino sono offerti dei cibi succulenti! La rapper ha anche detto di avere ‘voglie’ di carne e insalata, come se stesse davvero incinta”.

Nicki Minaj svela: “Nausea, tra un paio di mesi il pancione!”

Su Twitter, Nicki Minaj ha fomentato la curiosità con queste parole: “Ho la nausea e vado spesso al bagno. Secondo voi, cosa significa questo?”; come se non bastasse, ha aggiunto: “Tra un paio di mesi vi sorprenderò con un pancione!”. E ai fan preoccupati di poter essere trascurati in futuro per la nascita di un figlio, Nicki Minaj ha rassicuro: “Questo non cambierà nulla”. Fra poche settimane, la rapper mostrerà al mondo il suo pancino?