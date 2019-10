Nicki Minaj si è sposata: matrimonio con Kenneth Petty per la rapper

Matrimonio tra Nicki Minaj e il compagno Kenneth Petty

Fiori d’arancio per Nicki Minaj. La popolare rapper è convolata a nozze con il compagno Kenneth Petty. Il matrimonio è stata confermata dalla stessa cantante con un un video condiviso su Instagram, dove si vedono due tazze con la scritta Mr andr Mrs e Sposa e Sposo su dei capellini da baseball. Nicki ha poi lasciato un commento eloquente, con il suo vero cognome e quello del marito accanto alla data del 21 ottobre, quando i due sono diventati coniugi a tutti gli effetti. La Minaj frequenta Kenneth da circa un anno e la proposta di matrimonio è arrivata, con grande sorpresa dei fan e degli appassioni di gossip, la scorsa estate.

Kenneth Petty: chi è il marito di Nicki Minaj

La storia d’amore tra Nicki Minaj e Kenneth Petty ha fatto parlare parecchio i tabloid americani. Soprattutto perché l’uomo ha un passato piuttosto turbolento. Kenneth è stato condannato nel 1995 per tentata violenza su una 16enne mentre nel 2006 è finito in carcere per omicidio. Petty è rimasto in galera per ben sette anni. Una vita spericolata che non ha mai preoccupato più di tanto la Minaj, che ha avuto una breve liaison con l’attuale marito durante l’adolescenza. “Le critiche non mi interessano”, ha già chiarito tempo fa sui social network la cantante, che ha ritrovato Kenneth solo dopo che il 41enne ha scontato la sua pena.

Nicki Minaj matrimonio: gli auguri delle colleghe

Non si hanno al momento ulteriori dettagli sulle nozze di Nicki Minaj e Kenneth Petty ma molti personaggi famosi hanno prontamente fatto gli auguri alla neo sposa. Tra questi la popstar Christina Aguilera (“Congratulazioni regina”) e la modella Winnie Harlow (“Sono così felice per te, ti meriti tutta la felicità del mondo”).