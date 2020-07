Nicki Minaj è incinta: primo figlio per la famosa rapper

Cicogna in volo per Nicki Minaj. La nota rapper ha annunciato su Instagram – con una serie di foto glamour e stravaganti – di essere in dolce attesa. In realtà si tratta più che di un annuncio di una vera e propria conferma visto che i rumors di una presunta gravidanza circolavano ormai da maggio. La cantante aveva lasciato sui social network e alcune interviste degli indizi che sembravano inequivocabili. Molto probabilmente l’artista ha voluto aspettare la fine del primo trimestre – generalmente il più complicato e difficile – prima di condividere la grandiosa notizia con i suoi follower. Nicki aspetta il suo primo figlio dal marito, Kenneth Petty. La coppia si è sposata in gran segreto lo scorso ottobre, dopo un solo anno di fidanzamento. In realtà Nicki e Kenneth sono amici di vecchia data ma solo di recente sono stati travolti dalla passione e hanno preso la decisione di mettere su famiglia.

Nicki Minaj è incinta del marito Kenneth Petty

“Amore. Matrimonio. Carrozzina. Sono traboccante di entusiasmo e gratitudine. Grazie per i vostri auguri“, ha scritto Nicki Minaj su Instagram annunciando così la sua prima gravidanza. Una gravidanza tanto attesa: la 37enne non ha mai nascosto la voglia di diventare madre e mettere su famiglia nonostante una carriera assai intensa. Un sogno diventato finalmente realtà grazie all’incontro con Kenneth Petty. Una relazione, quella tra Kenneth e Nicki, che ha destato più di qualche perplessità visto che lui in passato è stato quattro anni in carcere. Ma la Minaj – vero nome Onika Tanya Maraj – ha sempre dato priorità all’amore e al sentimento forte che la lega a Petty.

Pioggia di auguri vip per la gravidanza di Nicki Minaj

L’annuncio della gravidanza di Nicki Minaj ha subito fatto il giro dei social network e del web in generale. Le foto del pancione della rapper hanno fatto il pieno di like e commenti e sono praticamente diventati virali (un po’ come accaduto anni fa alla collega Beyonce). Tra i moltissimi auguri dei follower non sono mancati quelli di personaggi famosi come Sam Smith, Jesy Nelson, Halle Berry, JWoww di Jersey Shore, Winnie Harlow.