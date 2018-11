Niccolò Centioni e Micol Olivieri: lei torna a parlare della fine dell’amicizia

Niccolò Centioni e Micol Olivieri de I Cesaroni: l’attrice torna a parlare del loro allontanamento

Tra Niccolò Centioni e Micol Oliveri de I Cesaroni sembra proprio che non tornerà mai il sereno. Le ultime parole dell’attrice pare confermino questa ipotesi. I due si sono conosciuti proprio sul set della nota serie italiana, rispettivamente nei ruoli di Rudi Cesaroni e Alice Cudicini. Da quel momento è iniziata una grande amicizia, da sempre apprezzata dal pubblico. Nel corso delle ultime stagioni della serie abbiamo visto i due personaggi iniziare a provare dei sentimenti molto forti, tanto da formare una coppia. I telespettatori speravano di vederli allo stesso modo anche nella realtà. Tra Niccolò e Micol non è mai nata una storia d’amore, ma il loro era comunque un rapporto abbastanza forte. Insieme hanno anche preso parte a Pechino Express. Dopo questa esperienza, tra loro si sarebbe chiusa la grande amicizia nata sul set. Ma cos’è accaduto? Alcune dichiarazioni di Niccolò non sarebbero state apprezzate da Micol, la quale si sarebbe allontanata. A distanza di anni, però, Centioni dichiarò più volte che si divisero a causa della gelosia del marito della Olivieri, Christian Massella.

Micol Olivieri risponde a chi le chiede di Niccolò Centioni: “La fiducia la concedo solo una volta”

“Cosa pensi dell’apparizione di Niccolò a Domenica Live?” chiedono gli utenti a Micol. L’attrice rivela di non aver visto la puntata in questione, ma di aver comunque ricevuto alcuni messaggi da parte dei fan che l’hanno informata. A questo punto, la Olivieri torna a parlare della fine dell’amicizia con il collega. Ancora una volta, Micol nega l’intromissione di Christian nel loro rapporto. La giovane afferma che il marito non ha alcun complesso, dunque non avrebbe motivo di fare una cosa del genere. “Riguardo il resto, ho già spiegato il motivo del mio allontanamento da lui. La fiducia la concedo solo una volta”, scrive Micol a distanza di anni.

Niccolò Centioni e Micol Olivieri, i fan delusi dalla fine di questa amicizia: lui ora vive a Londra

Qualche anno fa, Niccolò pubblicava una lettera per Micol, in cui le chiedeva i motivi per cui era avvenuto questo allontanamento. L’attore ipotizzava una certa gelosia da parte del marito. La Olivieri ora smentisce nuovamente le sue parole, attraverso il suo account Instagram. Intanto, ospite a Domenica Live, Centioni fa sapere di non riuscire più a continuare il suo lavoro nel mondo dello spettacolo. Al momento, vive a Londra e lavora come chef e lavapiatti. L’interprete di Rudi Cesaroni spera di tornare in Italia, per riprendere a lavorare come attore.