Niccolò Bettarini prossimo concorrente dell’Isola dei famosi? Parla papà Stefano

L’ultima edizione dell’Isola dei famosi si è appena conclusa e forse, date le scarse probabilità di rivedere il reality sulle reti Mediaset il prossimo anno, è ancora troppo prematuro parlare di possibili – prossimi concorrenti. Oggi, però, sono bastate alcune dichiarazioni fatte da Stefano Bettarini per riaccendere le luci sul programma. L’ex naufrago, intervistato insieme a Kaspar Capparoni, ha parlato della sua esperienza in Honduras e, a sorpresa, ha rivelato che anche a suo figlio Niccolò è stato proposto in passato di prendere parte a l’Isola dei famosi. Il ragazzo, però non ha accettato per un preciso motivo, e a renderlo noto è stato sempre papà Bettarini in persona.

Isola dei famosi, Niccolò Bettarini tra i concorrenti? Ecco perché ha deciso di non andare (per ora)

Come reagirebbe Stefano Bettarini se uno dei suoi figli gli comunicasse di voler partecipare a l’Isola dei famosi come concorrente? Questa domanda, oggi, è stata fatta all’ex naufrago che, di tutta risposta, ha confessato di essersi trovato già in questa situazione. Nello sketch registrato per Mediaset Play, difatti, Bettarini ha svelato che la proposta di partecipare al reality è stata fatta in passato al figlio Niccolò. Quest’ultimo, stando a quanto affermato da Stefano, ha spiegato al padre che non avrebbe mai preso parte ad un reality, almeno fino a quando le persone non lo avrebbero riconosciuto in quanto Niccolò Bettarini e non, invece, come “Il figlio di…”.

Niccolò Bettarini a Temptation Island? La reazione di Simona Ventura

Non è la prima volta che il nome di Niccolò Bettarini salta fuori quando si parla di possibili e papabili partecipanti ad uno show televisivo. Quest’estate per esempio, quando era stato paparazzato insieme all’ex tentatrice Carolina Schiavi, qualcuno aveva ipotizzato una sua partecipazione a Temptation Island Vip (specie dopo che il padre era stato uno dei protagonisti del programma e la mamma la conduttrice). Simona Ventura, messa davanti a questa ipotesi, ha però risposto con un categorico: “No grazie!”.