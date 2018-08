Niccolò Bettarini: la dedica per la mamma Simona Ventura

Niccolò Bettarini e le dolci parole per sua madre Simona Ventura

Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e della conduttrice Simona Ventura, è a Porto Cervo, dove sta trascorrendo le sue vacanze estive dopo la brutta aggressione subita. Appena qualche giorno fa, il giovane ragazzo aveva postato, sul suo profilo di Instagram, la foto delle ferite sul suo corpo per la prima volta. Le cicatrici evidenti sul corpo del figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini non hanno scoraggiato Niccolò che sembra essere molto determinato. Adesso, sui social, lascia spazio a una dolce dedica per sua madre Simona Ventura che presto inizierà la sua esperienza con il debutto di Temptation Island in versione Vip.

Niccolò Bettarini alla mamma Simona Ventura: “Le madri reggono l’eterno”

Niccolò Bettarini bacia dolcemente sua madre sulla fronte mentre sono in vacanza insieme a Porto Cervo. Questa la foto postata dal ragazzo. “Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini“ ha scritto Niccolò Bettarini come descrizione su Instagram. Una dedica che è piaciuta molto ai seguaci del figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura che hanno commentato il post di Niccolò con delle belle frasi e con il sostegno che, dal giorno dell’aggressione, hanno sempre dimostrato. La dedica avrà fatto senz’altro piacere anche a Super Simo che nello scatto con il figlio mostra il suo sorriso migliore.

Simona Ventura è pronta per Temptation Island Vip

La mamma di Niccolò Bettarini è pronta per una nuova avventura. Stiamo parlando di Temptation Island Vip. Dopo il grandissimo successo della versione classica, condotta da Filippo Bisciglia, Simona Ventura è pronta a mettersi in gioco con un nuovo programma che si preannuncia ricco di colpi di scena. Da poche ore sono state annunciate tutte le coppie ufficiali che parteciperanno all’isola delle tentazioni.