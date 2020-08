Niall Horan esce allo scoperto con la nuova fidanzata Amelia Wooley

Dopo i gossip dell’ultimo periodo sono finalmente spuntate le prime foto che ritraggono Niall Horan in compagnia della nuova fidanzata Amelia Wooley. La nuova coppia è stata pizzicata a Londra mentre cenava con una comitiva di amici. Niall e Amelia sono arrivati all’appuntamento abbracciati, senza nascondere all’obiettivo dei fotografi il loro sentimento. Un sentimento nato solo qualche mese fa ma diventato più forte durante il periodo della quarantena. L’ex cantante degli One Direction ha così confermato, senza annunci eclatanti, la sua nuova liaison. Per un lungo periodo il 26enne è stato single e ora è pronto a ripartire con una nuova dolce metà al suo fianco. Come riporta il Daily Mail, il primo a parlare di questa nuova relazione per l’artista, Niall ha completamente perso la testa per Amelia. Horan crede che la Wooley sia una persona meravigliosa, la donna giusta con la quale affrontare la quotidianità. Dal canto suo la ragazza ha ammesso agli amici più cari che quella con la star potrebbe essere la storia più importante della sua vita.

Niall Horan e Amelia Wooley stanno insieme da qualche mese

Niall Horan e Amelia Wooley si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e non si sono più lasciati. La quarantena ha rafforzato ancora di più il loro legame e come sussurrano i beninformati i due hanno scoperto di avere parecchie cose in comune. Per il momento l’ex One Direction ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla sua vita privata ma le ultime paparazzate valgono più di mille parole. Niall e Amelia non hanno fatto nulla per nascondersi dai paparazzi. Segno che il loro è già un amore importante, pronto a cambiare le vite di entrambi. Prima di incontrare Amelia si è parlato per un lungo periodo di un flirt tra Niall e Selena Gomez. L’ultima storia seria del cantante resta però quella con l’attrice Hailee Steinfeld, durata appena un anno.

Niall Horan: chi è la nuova fidanzata Amelia Wooley

Amelia Wooley ha 23 anni e fa la designer shoe buyer a Birmingham. Prima di incontrare Niall Horan era sconosciuta alle cronache rosa.