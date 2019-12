Selena Gomez è la fidanzata segreta di Niall Horan? Risponde il cantante

Selena Gomez e Niall Horan stanno insieme? La verità dell’ex One Direction

Da anni si parla di un’amicizia intima tra Selena Gomez e Niall Horan, ex componente degli One Direction. I due si frequentano da tempo e più di qualcuno ha insinuato un rapporto speciale tra colleghi. Sel e Niall sarebbero più che amici anche se entrambi non si sono mai sbilanciati troppo sulla faccenda. Almeno fino ad oggi, visto che Horan ha scelto di replicare pubblicamente a tutti i gossip sulla sua vita privata. Compreso il pettegolezzo che circola sulla Gomez, bersagliata dai paparazzi e dagli esperti di cronaca rosa da quando è terminata la sua relazione tira e molla con Justin Bieber.

Le parole di Niall Horan sulla collega Selena Gomez

“Se ho una ragazza? No, non ce l’ho. Sono single, molto single”, ha fatto sapere Niall Horan al podcast di Brekkie Crew su Australia’s Hit 90.9. “È difficile provare a mantenere un’amicizia con una donna se ogni volta i media la fanno passare come la fidanzata di turno”, ha aggiunto il 26enne. Proprio lo scorso ottobre Niall e Selena Gomez sono stati avvistati a cena fuori, insieme ad un gruppo di amici. “Ad oggi sono molto concentrato sul mio lavoro”, ha puntualizzato l’ex cantante degli One Direction.

Selena Gomez resta single per il momento

Dunque Selena Gomez resta ancora single dopo la fine della storia d’amore con Justin Bieber e quella più breve, ma altrettanto chiacchierata, con The Weeknd. In questo periodo l’ex stellina Disney è impegnata con i lavori del nuovo album mentre sul grande schermo è protagonista della nuova commedia di Woody Allen.