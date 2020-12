Neymar, mega party di 5 giorni: le modelle presenti. La polizia indaga

Festa di cinque giorni non stop per Neymar, l’asso del Psg. Questo è ciò che raccontano le cronache sportive degli ultimi giorni che hanno reso noto che il fuoriclasse sudamericano si sarebbe rifugiato nella sua villa sulla costa di Rio de Janeiro dal 26 dicembre in poi per un maxi veglione di Capodanno. Secondo quanto appreso dai media locali la festicciola avrebbe preso avvio in un complesso residenziale da 30 milioni di dollari di Mangaratiba, a 150 km dalla capitale dello stato. Ma quale sarebbe il problema? Il numero degli invitati.

Su chi sia presente al party ci sono numeri discordanti. Secondo il quotidiano O’ Globo gli invitati sarebbero addirittura 500. Per gli organizzatori dell’evento, ossia l’agenzia di Mangaratiba Fabrica, non ce ne sarebbero più di 150. In Brasile però ci sono misure differenti rispetto all’Italia sugli assembramenti ‘domestici’. Infatti le leggi dello Stato di Rio de Janeiro non vietano ricevimenti privati.

Nonostante ciò, la magistratura carioca ha aperto un’inchiesta e vuole capire di preciso cosa sta accadendo nella villa. Nel frattempo indiscrezioni provenienti dalla Francia affermano che il Psg, il club che ha sotto contratto Neymar, sia infastidito da tutta la vicenda. Pure in Brasile aleggia un certo disappunto in quanto nel Paese la pandemia ha avuto effetti devastanti avendo già causato quasi 194.000 morti.

Il mistero della presenza di Neymar

La festa si sta svolgendo a casa di Neymar, ma lui c’è? Nelle scorse ore si è aperto un paradossale giallo sul calciatore visto che il suo entourage ha negato la presenza dell’atleta al party. Il suo portavoce, Day Crespo, ha anzi dichiarato che il suo cliente non è nemmeno a Mangaratiba.

Le modelle presenti al maxi party di Neymar

Secondo quanto riportato dal The Sun, sono diverse le modelle che stanno partecipando ai festeggiamenti o che vi prenderanno parte nelle prossime ore. Neymar le avrebbe dato appuntamento tramite dei messaggi privati su Instagram.

Dunque? Chi di chi si tratta? Il tabloid afferma che da Miami starebbero viaggiando in Brasile Kiki Passo, Michelle Nevius e Jessica Bartlett. Inoltre, sarebbero già nella villa le brasiliane Camila Remedy e Fernanda Brum. Potrebbe fare un’apparizione anche l’ex di Neymar, Carol Dantas. Ana Liz Bittencourt, invece, ha già pubblicato sui social uno scatto con indosso il braccialetto per entrare al party.