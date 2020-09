Coronavirus, Neymar positivo dopo vacanza a Ibiza

Il football club francese del Paris St. Germain ha comunicato nelle ultime ore la positività al Covid-19 di tre giocatori. Si tra tratta di Di Maria, Neymar e Paredes. Sembra che i tre calciatori avessero passato dei giorni di vacanza nella splendida isola iberica di Ibiza. I campioni ora potrebbero veder compromesso il debutto stagionale in Ligue 1. Come da protocollo sanitario il campione brasiliano e gli altri due calciatori sono stati messi in isolamento domiciliare. Nonostante il campionato in Francia sia già partito, al momento il Paris St. Germain non ha ancora disputato una partita. Adesso c’è molta preoccupazione anche per altri giocatori della squadra francese, anche loro presenti nella famosa isola delle Baleari. Tra questi anche Mauro Icardi, Ander Herrera, Keylor Navas. I casi di contagio ad Ibiza, purtroppo, sono aumentati in modo consistente nelle ultime settimane. Il Paris St. Germain ha disposto per i tre calciatori ulteriori test per avere ulteriore conferme della positività al Coronavirus.

Neymar e il gossip con la compagna di Trapp

Il campione brasiliano è fidanzato con Bruna Marquezine. Negli ultimi mesi però è stato al centro del gossip internazionale, perché rumors sempre più insistenti hanno riferito di una frequentazione di Neymar con la modella Izabel Goulart. Quest’ultima, particolare non da poco, è compagna di Kevin Trapp (portiere, che si è trasferito in Germania) e amica della partner del calciatore. A rilanciare lo scoop è stata la rivista di gossip ‘Chi’ che ha riferito di come a Parigi sia nata una nuova coppia, nonostante entrambi i partner fossero ufficialmente legati ad altre persone. I rumors riportano inoltre che tra Neymar e Izabel avrebbero trascorso separatamente il periodo di quarantena imposto dalla pandemia da Coronavirus.

Il video di Goulart che smentisce il gossip

I due sembra facciano sul serio e tra i loro progetti ci sarebbero anche i fiori d’arancio. A gettare acqua sul fuoco, quindi a smentire anche le indiscrezioni rilanciate da ‘Chi’ è stata però la stessa Goulart, che ha pubblicato su Instagram un video e delle stories dove la si vede felice e sorridente al fianco di Trapp. Tra i commenti alle immagini anche quello della fidanzata di Neymar, che ha scritto: “Siete meravigliosi“.