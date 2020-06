News UeD Valentina e Flavio ora insieme: li accusarono di essere fidanzati

Valentina Galli e Flavio Barattucci, dopo Uomini e Donne esplode la passione: i due amici ora stanno insieme

I nomi di Valentina Galli e Flavio Barattucci forse non dicono niente a molti di voi, o comunque a coloro che non hanno seguito con attenzione il trono di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne. Chi sono? Siamo sicuri che vi torneranno in mente adesso: lui corteggiava Giulia e a lei piaceva molto ma a un certo punto emersero delle voci sul fatto che fosse fidanzato proprio con una ragazza, che era appunto Valentina. Flavio decise di non ripresentarsi più in trasmissione non perché scoperto ma perché indispettito dal comportamento di Giulia che gli aveva lanciato accuse pesanti senza avere uno straccio di prova. Oggi dopo anni dalla fine del trono della Cavaglià Flavio e Valentina stanno insieme, o meglio si frequentano cercando di capire in cosa si trasformerà la loro amicizia: sono stati loro stessi a scriverlo su Instagram sottolineando che si piacciono ma che sono ancora molto confusi, visto che finora non si erano mai immaginati come fidanzati.

News UeD, Valentina e Flavio cotti: le parole su Instagram e le polemiche

Il post a cui facciamo riferimento è quello in cui Barattucci scrive delle parole molto belle su Valentina, anche se non comprendiamo perché farlo in inglese… Piccola polemica a parte, Flavio dice che non sa come andrà a finire questo nuovo viaggio, non lo sa affatto, ma che per lui è bellissimo. “E non voglio – aggiunge a un certo punto – che si fermi”. La risposta di Valentina è arrivata immediatamente sotto al post: “Non lo voglio neanche io”. La sorpresa dei fan e anche di noi che li seguiamo sin dai tempi di Uomini e Donne è tanta perché davvero i due non avevano mai dato modo di far pensare altro: certo erano amici molto stretti ma crediamo che l’amicizia tra un uomo e una donna possa esserci, ed è per questo che non abbiamo mai dato troppa importanza a certi atteggiamenti. Ci siamo sbagliati? A quanto pare sì, visto che ora i due ex di Uomini e Donne si stanno frequentando. Per esigenza di sintesi nel titolo abbiamo parlato di una storia vera e propria ma loro in realtà sono abbastanza cauti al riguardo.

Valentina risponde ai follower: durante il trono di Giulia Cavaglià Flavio accusato di stare con lei

Come detto, Giulia Cavaglià aveva lanciato delle accuse ben precise a Flavio, e alcuni follower hanno ricordato proprio quei momenti lasciando intendere che i due abbiano preso in giro la redazione e il pubblico di Uomini e Donne. Non è in realtà così: se fossero stati d’accordo non avrebbero mica aspettato tutto questo tempo per uscire allo scoperto, no? Intanto alle accuse ha replicato Valentina in prima persona sottolineando che “è nato tutto con questa distanza, e sta nascendo ora dopo la quarantena […] ci andiamo cauti ma ci proviamo, sperando di non rovinare invano l’amicizia…”. Il consiglio che possiamo dare a Valentina e Flavio è quello di viversi questa storia senza temere di non poter più tornare indietro: quando ci si vuol bene si può recuperare tutto anche grazie al tempo. Tanti auguri!