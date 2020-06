News UeD, Carlo dopo scelta: sfogo trasmissione, Cecilia, Sonny e Sara

Carlo Pietropoli, dopo la scelta a UeD l’ammissione in una storia Instagram: cos’è cambiato

Il trono di Carlo Pietropoli non è stato tra i migliori, diciamocelo, e ci ha lasciato tra l’altro con non poche perplessità, visto che alla fine non si è neanche presentata Marianna Vertola, l’altra corteggiatrice che sembrava tenere particolarmente a lui e che se lo contendeva con Cecilia Zagarrigo, come sapete scelta finale del tronista. Il fatto che il trono non sia stato entusiasmante non ha molto a che vedere in realtà con la personalità di Carlo, visto che tanto è dipeso dalla pandemia di Covid-19, anche se in varie occasioni Pietropoli è finito al centro dell’attenzione per litigi e discussioni: non avrete senz’altro dimenticato, e comunque la ricorderete adesso, la lite con Lorenzo Riccardi, opinionista di UeD proprio nel Trono Classico. Oggi Carlo ha ammesso su Instagram che sapeva di non essere arrivato come voleva a casa ma ha anche raccontato di essere felice per ciò che sta accadendo.

News UeD, Carlo felice per il cambiamento del pubblico: il tronista si sfoga sui social

Stando a quanto spiegato dal tronista su Instagram pare infatti che siano in tanti coloro che gli stanno mandando dei messaggi di apprezzamento in cui dicono di “essersi ricreduti sul mio conto”. Subito dopo è arrivata l’ammissione: “Mi fa molto piacere questo perché so benissimo anch’io che a volte non sono riuscito ad arrivare a casa”. Effettivamente su Instagram Carlo è molto più tranquillo rispetto a come è emerso nelle varie puntate di Uomini e Donne e sembra essere davvero il ragazzo della porta accanto. Come non credere quindi al suo sfogo? E soprattutto perché non dargli questa possibilità, visto che un trono di pochi mesi non può certo segnare in eterno la reputazione di una persona? Dopo la scelta a Uomini e Donne tra l’altro Cecilia Zagarrigo e Carlo stanno andando d’amore e d’accordo, quindi neanche si può dire che abbiano finto.

Carlo e Cecilia Zagarrigo dopo la scelta a Uomini e Donne: disastro in cucina e incontro con Sonny Di Meo e Sara Shaimi

Su Instagram vediamo i due innamorati vivere assieme e lei sbagliare a cucinare una frittata di zucchine che dall’aspetto sembrava immangiabile o quasi: Carlo aveva chiesto a Cecilia di preparargliela mentre era fuori a fare sport, la ragazza si è impegnata ma diciamo che non le è riuscita proprio bene. Cara, Zagarrigo: ritenta, sarai più fortunata. I due hanno mantenuto i rapporti anche con alcuni ex di Uomini e Donne: parliamo di Sonny Di Meo e Sara Shaimi, tronista anche lei, con cui si sono incontrati per cenare assieme. Un bel quadretto che farà senz’altro parlare i più appassionati di gossip. Se volete, tutti i video li trovate tra le storie Instagram delle due coppie!