News Temptation Island, Martina insieme a Andrew? Risponde Giapaolo

Temptation Island, Gianpaolo sorprende: la frecciatina contro Martina e Andrew

Da quando è andato in onda il falò di confronto tra Martina e Gianpaolo, i fan di Temptation Island non fanno altro che parlare di loro. Sui social se ne stanno sentendo davvero di tutti i colori. L’ultimo post condiviso dal giovanissimo Quarta ha fatto drizzare le orecchie dei followers. In molti non vedono l’ora di capire cosa sia accaduto subito dopo la fine del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Soprattutto in questi giorni, la Sebastiani e il tentatore Andrew Del Corso sono tornati al centro dell’attenzione. Da alcuni indiscutibili indizi social, sembrerebbe proprio che i due stiano trascorrendo alcuni giorni ad Ibiza. La domanda ora è una sola: stanno insieme oppure no?! Per avere una conferma e/o smentita riguardo la loro presunta storia d’amore non ci resta che attendere la messa in onda dell’ultimissima puntata, attesa per questa sera 6 Agosto 2018.

Martina ad Ibiza con Andrew dopo Temptation Island? La reazione di Gianpaolo

La frase postata da Gianpaolo sembra essere una chiarissima frecciatina per la sua ex fidanzata Martina. La Sebastiani si sta divertendo con Lara Zorzetto ad Ibiza e con loro c’è anche il single Andrew. Di fronte ai video apparsi su Instagram e ai vari gossip nati sul web negli ultimissimi giorni, Quarta ha deciso di commentare a modo suo il tutto. Sul suo profilo privato, il ragazzo scrive: “Se il vostro motto è chiodo schiaccia chiodo’, assicuratevi che questo chiodo sia più grosso!”

Gianpaolo e la frecciatina a Martina e Andrew dopo Temptation Island

Di fronte all’ironica battute di Gianpaolo, i fan non hanno potuto fare ameno di lasciare qualche commento. In tanti credono che il ragazzo abbia fatto riferimenti maliziosi, ma il diretto interessato ha negato. Una follower chiede: “Il tuo chiodo è più grosso rispetto ai tentatori?” e Quarta risponde: “Ovviamente non mi riferisco a questo! Siete troppo divertenti!” Come reagirà di fronte a tutto ciò la bella Sebastiani?!