Temptation Island: Martina e Andrew a Ibiza, la replica di Gianpaolo

Temptation Island: Martina e Andrea a Ibiza insieme, il pensiero di Gianpaolo

Sta facendo scalpore la notizia del viaggio a Ibiza dei protagonisti di Temptation Island Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso detto Andrew. I diretti interessati non si sono ancora mostrati insieme per rispetto degli accordi presi con la produzione – lunedì 6 agosto andrà in onda l’ultimissima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia – ma gli indizi parlano chiaro. E anche Gianpaolo Quarta, ex fidanzato di Martina, è al corrente di tutto ciò, come molti telespettatori. Tanto che nelle ultime ore il ventiquattrenne ha condiviso su Instagram una frase che sembra proprio indirizzata alla giovane Martina.

Cosa ha scritto Gianpaolo Quarta sull’ex fidanzata Martina

“Chi sà tutto non dice nulla, chi non sà nulla dice tutto… Spero vivamente che stà storia del karma sia vera”, ha scritto Gianpaolo di Temptation Island in una storia di Instagram. Una frase piuttosto strana e insolita, che più di qualcuno ha letto come una vera e propria frecciatina a Martina Sebastiani. Sarà davvero così? O il giovane si riferiva ad altro, magari a qualcosa inerente la sua sfera professionale?

Martina e Gianpaolo non sono tornati insieme

Intanto è chiaro che Martina e Gianpaolo non sono tornati insieme dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island. Spesso, in passato, le coppie che si lasciavano al falò si concedevano poi una seconda possibilità. Questo non è successo alla Sebastiani e al compagno e la trentenne ha subito prenotato una vacanza alle Baleari con Andrea Dal Corso e la nuova amica Lara Zorzetto.