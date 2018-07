News Temptation Island: che fine hanno fatto le vecchie coppie

Temptation Island: che fine hanno fatto Mariarita e Luca, Alessia e Amedeo e Aurora e Gianmarco?

Sta andando in onda la nuova edizione di Temptation Island, ma in molti si staranno chiedendo che fine hanno fatto le vecchie coppie che hanno partecipato al programma. Dal 2014 in poi, tra matrimoni, crisi, separazioni definitive e inaspettate, litigi e figli, ecco la sorte toccata ai protagonisti delle scorse edizioni. Mariarita e Luca hanno partecipato alla trasmissione nel 2016. Lui si era lasciato coinvolgere dalla tentatrice Irene Casertelli, ma lei aveva fatto finta di niente: i due sono usciti insieme dopo il falò e la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele. Alessia e Amedeo, invece, hanno iniziato l’avventura in Sardegna nel 2015, solo un mese dopo aver iniziato la loro relazione a Uomini e donne. Poco dopo la fine di Temptation, però, i due si sono detti addio. Anche Aurora e Gianmarco hanno partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia nel 2015. La ragazza aveva tradito il fidanzato con un tentatore e i due si sono lasciati. Ad oggi Aurora è diventata mamma di Diego, avuto dal compagno Simore Aresti, mentre Gianmarco è felicemente single.

Tempation Island: la fine di Claudia e Dario e Giorgia e Manfredi

Claudia e Dario hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island. L’esperienza aveva reso più forte il loro rapporto, dopo 9 anni insieme e un tradimento di lui, tanto che avevano deciso di andare a convivere. Le esigenze di vita di entrambi, però, li hanno divisi e la loro relazione è diventata un continuo tira e molla. Giorgia e Manfredi hanno preso parte al programma nel 2014. Durante la permanenza in Sardegna Giorgia si era avvicinata molto al tentatore Nicolò e Manfredi, dopo 3 anni d’amore, l’aveva lasciata con parole poco carine. I due, poi, non sono più riusciti a riprovarci. La ragazza, però, ora è felice accanto a Federico Loschi, giocatore di pallacanestro.

News Temptation Island: la sorte dei vecchi partecipanti

Temptation Island è un programma che aiuta la coppie a capire cosa va e cosa non va nella propria relazione. Su Uomini e donne magazine sono state ripercorse le storie di alcune coppie, per scoprire come sono andati a finire i rapporti tra loro.