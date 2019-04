News Grande Fratello, lite tra Erica e Daniele: le lacrime per l’ex

Grande Fratello, Erica e Daniele: lite nel Camping, la Piamonte in lacrime

Al Grande Fratello, scoppia la lite tra Erica e Daniele. I due gieffini, insieme ad Audrey, si trovano nel Camping Carmelita. Ed ecco che nel corso di questi ultimi giorni, la Piamonte ha rivelato di essere rimasta molto male di fronte ad alcune dichiarazioni fatte dal coinquilino. Scendendo nel dettaglio, Daniele, con molta ironia, ha affermato che Erica non riesce a dare emozioni e che non ha sentimento. Parole molto forti per la gieffina, la quale non è addirittura riuscita a trattenere le lacrime. Più volte, Dal Moro ha tentato di convincere la coinquilina che stava semplicemente scherzando. Ma Erica sembra non credere alle parole di Daniele, tanto che in confessionale, secondo quanto si vede nel Daytime, si lascia andare a un lungo sfogo. Proprio in questa circostanza, la gieffina è tornata indietro nel passato, ricordando la sua relazione con l’ex fidanzato. Nel ricordare ciò, Erica si è mostrata in lacrime.

Erica e Daniele lite al Grande Fratello: la Piamonte ricorda l’ex fidanzato

Il ricordo dell’ex ha portato Erica a non riuscire a trattenere le lacrime. “Io penso di saper amare come poche persone, a me queste insinuazioni fanno male”, dichiara la gieffina rivolgendosi a Daniele. In confessionale, subito dopo, ha rivelato di essersi sentita dire le stesse parole dette dal gieffino, proprio dal suo ex. “Sentirselo dire dalla persona che ami davvero di più al mondo è brutto”, ha confessato Erica in confessionale, piangendo. Questo per la gieffina è sicuramente un tasto che non va toccato. Nel frattempo, Daniele ha trovato questa reazione abbastanza esagerata, rispetto al momento scherzoso che si stava vivendo poco prima.

News Grande Fratello: Erica al televoto con Audrey

Daniele, rivolgendosi a Erica, rivela di non voler più scherzare con lei, in quanto pensa che lei stia esagerando a prendersela con lui. Intanto, questa sera la Piamonte potrebbe lasciare la Casa più spiata d’Italia, attraverso il televoto. Il pubblico deve scegliere chi eliminare definitivamente dai giochi, tra lei e Audry. Nel frattempo, Daniele in confessionale ammette di aver legato con entrambe le ragazze.