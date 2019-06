News Grande Fratello, caso bestemmia Francesca De André: la decisione

Francesca De Andrè, il caso bestemmia: arriva il comunicato ufficiale del Grande Fratello, la decisione del reality

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, Francesca De André è finita nuovamente al centro dell’attenzione. In questo caso, ad accendere i riflettori sulla concorrente del reality è stato un caso di presunta bestemmia. Le voci su una possibile imprecazione e su una conseguente squalifica si sono diffuse ieri, dopo che è iniziato a circolare in rete un video in cui si sente Francesca pronunciare delle non meglio identificate parole (l’audio non è per nulla chiaro). Tanti i fan che si sono espressi sulla vicenda: alcuni non hanno avuto dubbi (“Ha bestemmiato, fuori!”), altri hanno invitato coloro che hanno puntato il dito a riascoltare bene, sostenendo che la ragazza non ha bestemmiato (“Dice ‘al posto mio'”). A far luce in via definitiva sulla vicenda ci ha pensato il Grande Fratello, che poco fa ha diramato un comunicato stampa ufficiale.

Grande Fratello: Francesca De André rimane nella Casa, nessuna bestemmia

“Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De Andrè non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”. Queste le parole ufficiali del programma di Canale 5. Il comunicato è stato pubblicato sui profili social del reality e ha chiarito del tutto una vicenda che rischiava di protrarsi ancora per qualche giorno, con tanto di polemiche al seguito. Ricordiamo che lo show non è la prima volta che si trova a dover gestire dei casi di bestemmie vere o presunte. Molti affezionati al programma ricorderanno la seconda edizione Vip del reality, quando furono eliminati Marco Predolin e Gianluca Impastato.

Francesca e Gennaro: pace fatta

Francesca De André prosegue il suo cammino in direzione della finale. Nel frattempo si è riappacificata con Gennaro, dopo che con quest’ultimo è stata protagonista di una furibonda lite. La ragazza ha più volte detto di trovarsi bene con Lillio, ma, d’altro canto, pare che nei suoi confronti non nutra un fortissimo sentimento. Almeno questo è ciò che dichiara anche se sono una parte del pubblico continua a essere scettica sulle sue parole.