Belen, Gianmaria e Dayane Mello: parlano la madre e gli amici di lui

Nuove rivelazioni su uno dei triangoli dell’estate, quello formato da Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi e Dayane Mello. Breve riassunto delle puntate precedenti: la soubrette argentina ha cominciato a frequentare il napoletano dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Una sintonia speciale che ha spinto Antinolfi a interrompere il legame con Dayane, modella brasiliana, iniziato da poco ma già importante con tanto di presentazioni in famiglia. Ora il settimanale Di Più si è messo in contatto con Esmeralda, la madre di Gianmaria che ha già conosciuto la Rodriguez. La signora è una organizzatrice di eventi molto nota a Napoli ed è stata proprio lei ad organizzare il party di compleanno del figlio. Quello durante il quale Belen e Gianmaria sono apparsi molto affiatati, senza nascondersi troppo. Esmeralda, che è assai legata al suo primogenito, si è detta stordita dal gossip che ha stravolto la vita del figlio. Con la rivista edita da Cairo Editore non si è sbilanciata troppo ma ha ammesso che la Rodriguez, alla festa di Gianmaria, è apparsa a suo agio, tra balli e canti. Proprio quell’evento è stato determinante per la nascita della nuova love story della soubrette ma la madre di Gianmaria ha preferito non aggiungere altro. Maggiori dettagli sono però arrivati dagli amici di Antinolfi…

Novità sulla storia tra Belen, Gianmaria Antinolfi e Dayane Mello

Come svela Di Più, Gianmaria Antinolfi ha troncato subito la sua relazione con Dayane Mello dopo aver approfondito il rapporto con Belen Rodriguez. I due si conoscevano, infatti, da tempo ma erano solo semplici conoscenti. Complice Mattia Ferrari, il nuovo stylist e migliore amico della sud americana, il rapporto si è intensificato fino a portare ad una vera e propria storia d’amore. “Gianmaria e Dayane si erano conosciuti un mese fa a Capri, tra loro era scattata subito la sintonia, e lui sembrava preso. Si sono frequentati per qualche settimana, ma poi è arrivata Belen. Ha detto a Gianmaria che avrebbe passato qualche giorno a Capri, si sono visti, lui ha capito immediatamente che tra loro stava nascendo qualcosa e ha deciso di lasciare Dayane”, hanno spifferato persone vicine al 35enne. La Mello all’inizio ci è rimasta parecchio male ma se n’è poi fatta una ragione.

Belen Rodriguez: chi è il nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi ha 35anni ed è nato e cresciuto a Napoli, a Posillipo, la zona più esclusiva della città. È di ottima famiglia e ha una sorella, Alberta, che è un’affermata notaio. I genitori di Gianmaria sono separati da tempo. Fin da ragazzino Antinolfi ha mostrato una certa predisposizione per il mondo della moda e ha fatto carriera in alcune concerie napoletane, per imparare a conoscere le pelli e i tessuti. Si è laureato in Economia Aziendale all’Università di Napoli e ha preso un master in Management alla Bocconi di Milano. Dopo gli studi ha iniziato a lavorare per la Kering, che produce accessori di lusso per firme prestigiose e ha fatto carriera. Per via del suo lavoro viaggia molto ma è di base a Milano, dove abita anche Belen Rodriguez.

Come procede la storia d’amore tra Belen e Gianmaria Antinolfi

Dopo le foto piene di passione pubblicate dal settimanale Chi, Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi non si sono più fatti vedere insieme. Nessuno dei due ha ancora ufficializzato questa liaison. Secondo alcuni la storia sarebbe già finita ma l’estate è ancora lunga e i colpi di scena – quando si parla di Belen – sono sempre dietro l’angolo…