Belen: parla Dayane Mello, ex di Gianmaria. Inizio flirt, spinoso retroscena

Il gossip dell’estate 2020, che vede protagonisti Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Gianmaria Antinolfi e Alessia Marcuzzi, non accenna a placarsi, anzi sembra proprio destinato ad alimentarsi grazie ai nuovi colpi di scena. Nelle ultime ore, infatti, la modella brasiliana Dayane Mello ha lanciato dalle pagine del settimanale di gossip Chi un singolare appello all’argentina, mettendola in guardia dal suo nuovo flirt. Neanche una settimana fa, la rivista diretta da Alfonso Signorini aveva messo in copertina il primo bacio tra la Rodriguez e l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Una foto che ha sorpreso in tanti e che ha spento la speranza di molti circa una riconciliazione tra il conduttore di Made in Sud e l’ex moglie. Sembra che a causare la rottura tra i due ci siano dei presunti messaggi, inviati dalla conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi’ a Stefano.

La rivelazione di Dayane Mello su Antinolfi

Intervistata da Chi, Dayane Mello ha deciso di uscire allo scoperto e di rivelare alcuni inediti della sua vita privata. L’ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’ ha fatto quindi una rivelazione clamorosa. Stando alle sue dichiarazioni, Gianmaria Antinolfi avrebbe frequentato lei mentre corteggiava la Rodriguez. Inutile dire che la bella modella si è sentita presa in giro ed è molto addolorata dalle tante bugie che l’imprenditore le avrebbe, quindi, detto. Una notizia davvero eclatante, che sicuramente non piacerà alla co-conduttrice di ‘Tu si que vales’. La Mello ha ribadito inoltre che le sue rivelazioni non hanno il sapore della vendetta, quanto piuttosto di far conoscere ai più quanto Gianmaria sarebbe affamato di popolarità.

L’appello di Dayane a Belen

La Mello, però, non ha fatto solo delle confidenze, ma ha fatto un passo in più nei confronti della bella argentina. Dalle pagine di Chi, Dayane ha quindi lanciato un appello a Belen, invitandola ad aprire gli occhi. La brasiliana ha inoltre rivelato che lei frequentava Gianmaria da circa un mese e mezzo. In occasione di una trasferta dell’imprenditore a Milano, Antinolfi le disse che doveva uscire a cena per motivi di lavoro. Poi Dayane seppe che a quella cena c’era Belen. Dopo quell’incontro, tra la Mello e Antinolfi le cose precipitarono.