News giudici Amici Speciali, gara parallela senza concorrenti: anticipazioni

Amici Speciali giudici, come Maria De Filippi risponde alle polemiche di quest’anno

Tra i giudici di Amici Speciali ci saranno loro: Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Gerry Scotti, una giuria che strizza l’occhio ai telespettatori meno esperti, abituatissimi ai loro volti e anche affezionati, ma che al tempo stesso è composta da persone competenti; sappiamo ad esempio della passione e della conoscenza musicale di Gerry Scotti, così com’è riconosciuto a livello internazionale il talento di Eleonora Abbagnato; l’occhio meno tecnico ma comunque attento, visto che l’uno è un comico l’altra un’attrice, di Panariello e della Ferilli completa il cerchio e spengono qualsiasi polemica sul nascere. Non saranno solo loro tra l’altro a valutare i dodici concorrenti di questa prima attesissima edizione. E non saranno solo giudici, per di più!

Giudici Amici Speciali, gara parallela per allegria e buon umore: le anticipazioni

Dalle anticipazioni pubblicate di recente su Amici Speciali apprendiamo infatti che “Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia li vedrà mettersi in gioco – scrive ad esempio Tgcom – e partecipare alla Gara non solo come Giudici ma anche come attivi portatori di allegria e buon umore in una sedicente gara parallela”. La De Filippi insomma non ha bocciato la formula di Amici prof che abbiamo visto ad Amici 19, e anzi la rilancia cambiandone i protagonisti, inventandosi senz’altro qualcosa di divertente su Sabrina Ferilli, vera rivelazione di Tú sí que vales e ospite davvero gradita ovunque vada.

News Amici Speciali, i concorrenti giudicati anche da altri esperti e radio

Dicevamo comunque che non saranno solo i giudici speciali a giudicare ma che il parere sulle esibizioni sarà dato anche da Beppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, e che il giudizio sarà completato da quattro rappresentanti di altrettanti network radiofonici: parliamo di Anna Pettinelli (RDS Radio Dimensione Suono), Daniela Cappelleti (Radio Italia Solo Musica Italiana), Federica Gentile (RTL 102.5) e Alessandro Sansone (Radio 105). Che la gara abbia inizio e che i giudici, anche loro, si preparino a tutto!