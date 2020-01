News Gf, Rita Rusic vs Adriana Volpe, volano parole forti: “Ridicola”

News GF Vip, è guerra tra Rita Rusic e Adriana Volpe: le due gieffine si sfogano

Si è ormai accesa la guerra al Grande Fratello Vip tra Rita Rusic e Adriana Volpe. Le due hanno iniziato una discussione nel corso della puntata in onda lo scorso venerdì, durante la quale le donne della Casa hanno dovuto fare le proprie nomination pubbliche. Ed è proprio quando Adriana ha dato il suo voto alla Rusic che è scoppiato il caos. Scendendo nel dettaglio, a detta di Rita, la Volpe l’avrebbe votata poiché sentirebbe nei suoi confronti una certa rivalità. Ovviamente la conduttrice ha negato e smentito tale spiegazione, ma non è bastato. Nella suite, dove ha trascorso una serata con Michele Cucuzza, Rita ha poi continuato a dichiarare il suo disappunto. Non è riuscita a trattenere la rabbia nei confronti della coinquilina, esprimendo tutta la sua disapprovazione per questo voto. Non solo, la Rusic ha anche avuto un piccolo battibecco con Carlotta Maggiorana, essendo che entrambe di sono votate a vicenda. Ma è con la Volpe che Rita sembra ora avere un conto in sospeso.

GF Vip, dopo le nomination Adriana Volpe è sconvolta dall’atteggiamento di Rita Rusic

Com’è possibile vedere nel daytime di questo lunedì, nel confessionale Adriana Volpe si è lasciata andare a un piccolo sfogo subito dopo la puntata. La conduttrice non ha apprezzato l’atteggiamento tenuto dalla Rusic non appena ha scoperto di essere stata nominata. “Ho toccato il colosso, l’intoccabile Rita Rusic”, ha dichiarato scocciata la Volpe in confessionale. Subito dopo, con alcune coinquiline della Casa, ha poi continuato: “Siamo tutti potenziali rivali, prima o poi qualcuno esce”. Non solo, Adriana è convinta che la Rusic continuerà a giocare contro di lei: “Preparerà una sottile vendetta, comincerà a lavorare sotto braccia per raggiungere il suo obbiettivo”.

Rita Rusic vs Adriana Volpe: volano parole non molto carine tra le due concorrenti del GF Vip

Ebbene Adriana prevede una guerra vera e propria nella Casa con Rita. Intanto, nella suite, a Cucuzza la Rusic ha dichiarato ciò che pensa realmente sulla coinquilina: “Mi meraviglio di lei, ridicola”. Non sono di certo parole carine quelle che Rita riserva alla Volpe. La concorrente è convinta che la Adriana voglia mostrarsi come una persona intelligente, per poi cadere nelle sue stesse parole. Ricordiamo che la Volpe ha scelto di votare la Rusic poiché è l’unica nella Casa a non averle mai raccontato qualcosa della sua vita privata. E proprio su questo punto, in confessionale, Rita ha risposto: “Non ti ho raccontato? certo, non mi hai chiesto”. Non ci resta che attendere per scoprire se arriverà la pace tra Adriana e Rita al GF Vip.