News Gf, Daniele tra Martina e Valentina: lo sfogo della Vignali

News Gf, Daniele Dal Moro e il gesto per Martina Nasoni: il gieffino però non vuole fraintendimenti

Al Grande Fratello continua ad attirare l’attenzione il triangolo composto da Daniele, Martina e Valentina. Non ci sono delle dichiarazioni romantiche ufficiali, ma è ormai evidente l’interesse della Nasoni. La giovane non ha mai nascosto di provare qualcosa nei confronti del gieffino, che però non riesce a sbilanciarsi più di tanto. Oggi racconta a Gianmarco Onestini di non aver mai preso una cotta per nessuna ragazza e per Martina non sa esattamente cosa prova. Dal Moro spiega che trova la Nasoni una persona molto carina a cui vuole molto bene. Nonostante ciò, sta attento a dosare ogni suo gesto, poiché non vuole illuderla su nulla. Vuole essere carino nei suoi confronti, ma vuole evitare qualsiasi tipo di fraintendimento. Ed ecco che questa mattina la copre con le coperte mentre sta dormendo. Martina si sveglia, ma quando si volta non trova nessuno vicino al suo letto. La Nasoni comprende che è stato Daniele a coprirla con le coperte e appare contentissima. La ragazza è ora certa che da parte di Dal Moro ci sia un interesse. Valentina è, però, di un’altra opinione.

Daniele Dal Moro, Valentina Vignali si sfoga contro Martina Nasoni al Grande Fratello

In realtà, non solo Valentina, ma anche altri concorrenti sembrano convinti del fatto che Daniele sia stato già abbastanza chiaro con Martina, a cui avrebbe fatto capire di non volere più di un’amicizia. Dall’altra parte c’è la Vignali, che ha stretto un rapporto molto forte con Daniele. I due si scambiano molte coccole nel corso della giornata, ma non ci sarebbe comunque nessun presunto flirt. Nel frattempo, la Vignali dice la sua su Martina: “Non capisco perché si ostini con una persona che le ha detto le cose chiaramente. Non ho niente da nascondere, non me ne frega niente. Tanto non sono io la causa se tra loro va male”. Valentina appare particolarmente infastidita dal fatto che la Nasoni continui a stare vicino a Daniele, attendendo un suo gesto. Secondo la Vignali, Dal Moro sarebbe già stato chiaro con Martina, quando le avrebbe fatto comprendere di non ricambiare il suo interesse.

Grande Fratello, Francesca De André: il pensiero sul presunto interesse della Vignali per Daniele

Intanto, a notare che da parte di Valentina ci sia invece un interesse è la sua amica Francesca De André. In confessionale, la gieffina in confessionale appare certa di ciò: “Questa cosa a tre comunque stona, io la sento a Valentina che comunque è infastidita con Martina”. Ricordiamo che la Vignali fuori è fidanzata, ma secondo Francesca si mostrerebbe infastidita nel vedere Martina provarci con Daniele! Nel frattempo, Martina continua a sognare un avvicinamento con il gieffino.