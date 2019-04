News Gf, Daniele e Martina nuova coppia? Lei si sbilancia

Grande Fratello News: Daniele e Martina sempre più vicini, lei è cotta

Daniele e Martina formano una nuova coppia del Grande Fratello? Ebbene sembra proprio che nella Casa più spiata d’Italia stia per scoppiare una storia d’amore. A dare conferma sarebbero alcune frasi dette proprio dalla giovane gieffina, la quale appare completamente cotta del bel ragazzo. Parlando con le altre ragazze nella Casa, Martina confessa di essere fortemente attratta dalla bellezza di Daniele. Ma non solo, la giovane ammette che il gieffino rappresenta proprio il suo uomo ideale. Paroli molto belle quelle che Martina riserva per il ragazzo. Un po’ tutti hanno notato, in questi giorni, la vicinanza tra i due, in particolar modo Ambra. Quest’ultima è convinta che Daniele e Martina possano formare proprio una bella coppia e che siano appunto fatti l’uno per l’altra. Pertanto, la gieffina in confessionale rivela di approvare la probabile nascita di questa storia d’amore. Intanto, però, c’è da considerare un dettaglio interessante. Gaetano, sin da subito, ha mostrato il suo interesse nei confronti di Martina.

News Gf, possibile triangolo amoroso: Martina tra Daniele e Gaetano

Potrebbe crearsi un triangolo amoroso all’interno della Casa più spiata d’Italia, non sarebbe di certo la prima volta. Martina appare molto presa da Daniele, con cui in queste ore si è anche scambiata delle coccole sul letto. Ma c’è anche Gaetano, che è apparso pronto a tutto pur di conquistare il cuore della bella gieffina. Quest’ultima, però, aveva dichiarato al giovane di non essere abbastanza presa da Gaetano. Non solo, durante un confronto, Martina si è detta certa del fatto che non lo bacerebbe, almeno per ora. In tutto questo si inserisce Daniele, che la gieffina considera molto bello. Infatti, non appena la giovane si sveglia si ritrova di fronte il ragazzo senza maglietta e fa subito degli apprezzamenti.

Martina e Daniele al Grande Fratello: le ultime parole di lei

“È molto interessante come ragazzo, sarebbe il mio uomo ideale”, ammette Martina. Quando ne parla con le altre coinquiline, la giovane appare abbastanza imbarazzata. La sua espressione sembra provare proprio che da parte sua ci sia un reale interesse nei confronti di Daniele. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra loro.