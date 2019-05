News Gf, Daniele deluso da Martina: “Mi sono rovinato questa esperienza”

Grande Fratello, Daniele e Martina: Dal Moro deluso da questa storia

Non si placano i malumori tra Daniele e Martina al Grande Fratello. I due, sin dall’inizio, hanno mostrato di nutrire un reciproco interesse. Con il trascorrere del tempo, la bella Nasoni ha continuato a rivelare di essere fortemente legata al ragazzo, ma anche a cercare dimostrazioni dall’altra parte. Ed ecco che dal malcontento di Martina si sono accese, inaspettatamente, delle forti discussioni. Quanto sta accadendo non piace per nulla a Dal Moro, il quale appare come una persona abbastanza tranquilla. Sembra, però, che l’atteggiamento della concorrente lo stia destabilizzando. Ancora una volta, vediamo Daniele lasciarsi andare a un lungo sfogo. In lacrime, all’interno del confessionale, fa notare tutta la sua delusione per quanto sta accadendo con la Nasoni. A detta di Valentina Vignali, Daniele si sarebbe reso conto di non essere fatto per stare insieme a Martina, ma avrebbe paura a salutarla. Non solo Dal Moro, ma anche la Nasoni si lascia andare alle lacrime, mostrando tutta la sua tristezza.

Daniele e Martina al Grande Fratello: continuano i litigi nella Casa

Martina sembra quasi certa di aver commesso un errore, credendo all’interesse di Daniele. La gieffina era inizialmente sicura che il gieffino non volesse sbilanciarsi con lei a causa delle telecamere. In realtà, come in molti le stanno facendo notare, Dal Moro è caratterialmente proprio come appare, dunque non si starebbe trattenendo come lei credeva. I due si lasciano andare a forti discussioni, alle quali cercano di mediare altri concorrenti, come Kikò Nalli e Valentina Vignali. Ma questo non basta per placare lo sconforto di Daniele, che in confessionale appare deluso. “Per fare del bene mi sono rovinato questa esperienza unica”, afferma Dal Moro in lacrime.

Daniele e Martina, è già finita? Al Grande Fratello non si placano le divergenze

Il chiarimento non arriva tra Daniele e Martina e sembra proprio che questa storia sia naufragata ancora prima di iniziare all’interno della Casa più spiata d’Italia. “Non ho mai fatto niente di male, ho sempre cercato di essere sincero e tutto”, continua a dichiarare Daniele. Mentre, Martina continua a essere convinta della sua idea: “Non mi merito una persona che mi strilla contro, questo è soltanto un altro errore. Nell’insieme quelle parole mi fanno male”.