News Gf, critiche per Gaetano: “Erica avrebbe dovuto sputargli in faccia”

Grande Fratello, Cristian Imparato contro Gaetano: le critiche dopo le rivelazioni su Erica

Al Grande Fratello 16 hanno fatto molto discutere le rivelazioni fatte da Gaetano Arena in merito a quanto successo tra lui ed Erica sotto le coperte. Certi dettagli resi noti dal concorrente del Gf hanno indignato non poco i telespettatori. Sui social, difatti, tantissime sono state le critiche a lui rivolte, ed anche Barbara d’Urso ha messo in riga il ragazzo durante una delle ultime puntate. Sull’atteggiamento di Gaetano, oggi, ha avuto da ridire anche Cristian Imparato. Quest’ultimo, intervistato da Giada Di Miceli a Non succederà più (programma radiofonico in onda su Radio Radio) ha espresso un giudizio contrario nei confronti di Gaetano, ma non solo. Quello che più ha meravigliato Cristian, in verità, è stato il comportamento che la stessa Erica ha poi assunto nei confronti di Gaetano.

Gf news, Cristian si scaglia contro Gaetano: “Io gli avrei sputato in faccia”

Di quanto successo al Gf tra Gaetano e Erica sotto le coperte, dopo le rivelazioni scottanti di lui, ne è ormai a conoscenza tutto il pubblico del reality. Barbara d’Urso, che si è detta indignata della cosa (lasciandosi andare in un duro sfogo in diretta), non è oggi l’unica persona contrariata per quanto successo. Cristian Imparato, per esempio, in radio non ha risparmiato critiche al suo ex compagno di avventura. “Non si fa, gli uomini che fanno questo sono uomini piccoli e non vanno considerati uomini”, ha dichiarato Imparato riferendosi a Gaetano. Erica? “Lei da donna, dopo aver sentito certe cose… io gli avrei sputato in faccia”.

Erica e Gaetano di nuovo vicini al Gf: la coppia va oltre le incomprensioni

Gaetano con i suoi modi di fare aveva allontanato Erica per un po’ di tempo. Adesso che il peggio è passato, però, i due si sono riavvicinati di nuovo molto e sembrano intenzionati a lasciarsi il peggio alle spalle.