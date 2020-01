News GF, Antonella Elia risponde alla richiesta del marito di Fernanda

News GF Vip, Antonella Elia: arriva la risposta alla richiesta fatta dal marito di Fernanda Lessa

Antonella Elia risponde alla richiesta fatta dal marito di Fernanda Lessa nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Luca è entrato nella Casa per fare una sorpresa alla moglie, che spesso si lascia andare alla commozione quando ricorda il suo difficile passato. La modella sta cercando di portare avanti questo percorso in serenità, ma spesso le capita di scontrarsi con la Elia. Tra loro non corre di certo buon sangue e si è capito sin da subito. Entrambe sembrano non avere una buona opinione l’una nei confronti dell’altra. Si sono anche dichiarate, più volte, ‘guerra’ all’interno della Casa. E proprio ora che gli animi sembrano essersi calmati, è arrivato un messaggio che pare essere diretto alla Elia. Scendendo nel dettaglio, durante la puntata di ieri, Luca ha chiesto ai concorrenti della Casa di essere più gentili nei confronti di Fernanda. Le parole del marito della Lessa sembrano essere indirizzate proprio alla Elia, che non ha riservato parole carine nei confronti della moglie.

Antonella Elia vs Fernanda Lessa: “Dobbiamo essere gentili entrambi”

“Siate più gentili, la gentilezza vince sempre”, ha chiesto ieri il marito di Fernanda Lessa ai concorrenti del GF Vip. Con calma, Luca ha scelto di chiedere ai vari gieffini di mostrarsi gentili nei confronti della moglie. La frase non è di certo passata inosservata ad Antonella Elia. In confessionale, dopo la puntata, dichiara: “Gentilezza ok, dobbiamo essere gentili entrambi, sua moglie non è che lo è stata. La gentilezza ovviamente deve essere reciproca”. Dunque, Antonella sembra essere disposta a usare toni più calmi con Fernanda, ma ovviamente spera che da quest’ultima possa esserci lo stesso atteggiamento.

GF Vip News, Antonella Elia: nella Casa ora c’è anche Valeria Marini

Ma Fernanda Lessa non è l’unica che Antonella si ritrova ad affrontare in Casa. Infatti, proprio nella serata di ieri, ha fatto il suo ingresso nel reality Valeria Marini. In confessionale la Elia dimostra tutta la sua disapprovazione per quanto riguarda la presenza della showgirl, tanto che spesso cerca di evitarla all’interno della Casa, nascondendosi tra un muro e l’altro.