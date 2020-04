News Amici, dopo finale importante iniziativa: regali ai fan, come fare

Un regalo per tutti i fan di Amici 19 per sensibilizzare all’accettazione della diversità: ecco cos’è successo

La finale di Amici 2020 è terminata con la vittoria di Gaia Gozzi (Javier Rojas ha ottenuto il trofeo per il circuito danza). Ma il programma non si ferma e, quest’oggi, ha lanciato una bellissima iniziativa per sensibilizzare quanta più gente possibile in un momento di profonda riflessione come questo della “quarantena globale”. La pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato, a sorpresa, un messaggio che ha fatto esplodere di entusiasmo tutti i follower, che si sono riversati sul sito della Freddy – sponsor dell’ultima edizione del talent show di Canale 5 – dopo il lancio dell’iniziativa e la possibilità di avere a casa delle magliette. Magliette gratis, è vero, ma deve essere diffuso un messaggio, come ha tenuto a sottolineare la produzione del programma.

We Are All The Same, l’iniziativa di Amici e Freddy

La commovente lettera di Maria De Filippi ai concorrenti non è l’unica cosa inaspettata che abbiamo visto nelle ultime settimane; che dire dell’iniziativa della produzione del talent? Ecco cosa è stato scritto su Instagram: “È ormai passato più di un mese dall’inizio dell’emergenza e Freddy, sponsor tecnico di #Amici19, ha realizzato una maglietta per rendere indelebili gli insegnamenti che questa emergenza ci sta dando. Di fronte all’amore per la vita non c’è età, cultura, nazione o posizione sociale che ci divida. We Are All The Same!”.

Come ottenere la maglietta Freddy per i fan di Amici?

La maglietta non deve servire solo per arricchire il proprio guardaroba! Ha uno scopo principale, ovvero quello di sensibilizzare le persone all’accoglienza, all’accettazione della diversità e all’altruismo, che emergono in momenti difficili come quello che stiamo vivendo a causa del Coronavirus: “Questa maglietta sarà regalata a tutte le persone che ne faranno richiesta, fino ad esaurimento scorte, sul sito https://bit.ly/3bT93fn utilizzando il codice: WEAREALLTHESAME. Indossatela, scattate il vostro selfie ???? e condividetelo sui social con l’hashtag #weareallthesame. Freddy Condividerà la vostra foto per diffondere tutti insieme lo stesso messaggio!”. Sì, perché “siamo tutti uguali!”.