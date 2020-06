New Amsterdam vero ospedale, tutte le curiosità sul Bellevue Hospital

New Amsterdam, la serie tv si ispira a un vero ospedale di New York: le curiosità sul Bellevue Hospital

La storia della serie tv New Amsterdam si ispira a una storia vera. Il vero ospedale del New Amsterdam si trova a New York, proprio come quello della serie televisiva in onda su Canale 5. Precisamente è situato al 462 della First Avenue, nel quartiere Kips Bay di Manhattan. Max Goodwin e tutti gli altri personaggi stanno appassionando gli italiani dopo aver conquistato gli spettatori americani. Stiamo vedendo in onda gli episodi della seconda parte della seconda stagione e l’appuntamento è ogni giovedì sera con due nuovi episodi. Ma adesso siamo qui per parlare non delle puntate della serie tv, bensì del Bellevue Hospital, il vero ospedale a cui si ispira New Amsterdam. Vi abbiamo già raccontato, in occasione della prima stagione, qualcosa in più sulla struttura, ma oggi abbiamo tante altre curiosità e molto interessanti da aggiungere. Sappiamo già che è stato fondato nel 1766 da un gruppo di medici intenzionati a fornire cure mediche a tutti e non solo a chi avesse la possibilità di pagarle.

L’ospedale di New Amsterdam esiste davvero: tutto ciò che c’è da sapere sul Bellevue Hospital

Il Bellevue Hospital è stato anche il primo ospedale al mondo ad avere un reparto maternità, ma c’è tanto altro da sapere. Possiamo infatti raccontarvi, come riportato su Instagram dal profilo qui_mediaset, che è l’unico ospedale pubblico ad aver fornito delle cure mediche a presidenti degli Stati Uniti d’America e ambasciatori delle Nazioni Unite. Ma i primati non finiscono qui, perché è stato anche il primo ospedale pubblico in America a offrire cure a tutti, indipendentemente dalla condizione economica delle persone. E per riuscire a risolvere in termini brevi eventuali questioni legali sui bisogni primari dei pazienti ha al suo interno un Tribunale Distrettuale. Ha inoltre in affidamento la gestione dei detenuti del carcere di Rikers con l’unico reparto penitenziario adeguato della città. Le curiosità sul vero ospedale di New Amsterdam non si limitano all’organizzazione della struttura.

Bellevue Hospital, il vero ospedale della serie tv New Amsterdam: le curiosità

Sappiamo infatti che i bambini ricoverati presso il Bellevue Hospital hanno la possibilità di proseguire gli studi anche all’interno della struttura. Infine, all’interno dell’ospedale è presente una biblioteca aperta sia ai medici sia ai pazienti. Sull’ospedale reale a cui si ispira New Amsterdam non abbiamo altro da aggiungere per il momento, ma possiamo consigliarvi un altro approfondimento altrettanto interessante. Sapevate che anche il personaggio di Max è ispirato a un vero medico? Trovate qui la sua storia.