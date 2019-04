New Amsterdam nuovi episodi su Canale 5: ecco quando vanno in onda

New Amsterdam 2019, quando vanno in onda i nuovi episodi su Canale 5?

Quando andranno in onda i nuovi episodi di New Amsterdam? Le puntate del medical drama torneranno molto presto su Canale 5. Dopo la pausa invernale, il dottor Max Goodwin tornerà a far compagnia al suo pubblico e con delle storie altrettanto interessanti rispetto alle prime puntate. Abbiamo conosciuto lo staff del New Amsterdam lo scorso dicembre, quando Mediaset ha mandato in onda i primi episodi della serie televisiva americana. La pausa è stata necessaria, perché anche negli Stati Uniti New Amsterdam è andato in vacanza. Si tratta di un’abitudine oltreoceano, anche per altre serie tv si sceglie di spezzare la messa in onda per le festività natalizie. Succede con le serie tv firmate da Shonda Rhimes, per esempio, come Grey’s Anatomy.

Nuovi episodi New Amsterdam, le anticipazioni: data d’inizio dei nuovi episodi

Il medico interpretato da Ryan Eggold è tornato in onda in America l’8 gennaio scorso e terminerà il 14 maggio. La data d’inizio dei nuovi episodi di New Amsterdam in Italia potrebbe essere il 5 maggio 2019. Questa è l’unica data che al momento è saltata fuori sul Web, ma non è ancora stata ufficializzata. I canali ufficiali Mediaset, infatti, non hanno ancora diffuso notizie in merito. Per scoprire quindi quando andranno in onda le nuove puntate con certezza bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. Al momento, però, Mediaset sta già mandando in onda il promo dei nuovi episodi per ricordare al pubblico che le avventure di Max Goodwin non sono affatto terminate, e torneranno invece presto.

Anticipazioni New Amsterdam, cosa succederà nei nuovi episodi

Le anticipazioni sui nuovi episodi sono state diffuse già nei mesi scorsi. Abbiamo lasciato il protagonista Max colto da un malore. Che potesse succedere era cosa nota, visto che il medico ha il cancro. Quando si è sentito male era in compagnia di sua moglie Georgia, con cui vive un rapporto non molto semplice nonostante siano innamorati. Nei nuovi episodi di New Amsterdam scopriremo come andrà a finire per il medico: guarirà dal cancro e tornerà a dirigere l’ospedale? E come si evolverà la situazione con sua moglie? Vi terremo aggiornati con le prossime anticipazioni su New Amsterdam!