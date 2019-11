New Amsterdam 2 data d’inizio, quando va in onda la nuova stagione

New Amsterdam seconda stagione, quando inizia? La data del ritorno di Max Goodwin su Canale 5

Sta per arrivare New Amsterdam 2: la data d’inizio è molto vicina, tuttavia non ancora certa. Mediaset ha iniziato a diffondere il promo pubblicitario dei nuovi episodi di New Amsterdam, in cui continueremo a seguire la lotta contro il cancro di Max Goodwin. Ma non solo, perché le anticipazioni di New Amstedam nascondono davvero dei colpi di scena nella seconda stagione. Ve ne parleremo nei prossimi giorni, adesso ci concentreremo sulla data di messa in onda e come verrà mandata in onda questa stagione. Se ben ricordate, la prima stagione infatti è stata divisa in due parti: le prime puntate in onda a dicembre, le ultime invece dopo Natale. È altamente probabile che succederà la stessa cosa con la seconda stagione di New Amserdam.

Quando inizia New Amsterdam 2? Le anticipazioni sulla serie tv

In America, infatti, la serie televisiva è già andata in onda con la prima parte ed è andato in pausa il 19 novembre. Adesso il pubblico americano dovrà aspettare febbraio per scoprire cosa succederà nella seconda parte della stagione, mentre noi in Italia dobbiamo ancora entrare nel mondo di New Amsterdam 2. Quando succederà? La data che sta circolando in rete al momento è domenica 15 dicembre 2019. Una data non ancora confermata da Canale 5 nei promo pubblicitari, ma che potrebbe essere quella esatta. New Amsterdam potrebbe prendere il posto della serie La Caccia – Monteperdido, che terminerà il 1° dicembre. Nel caso in cui Mediaset decidesse di non far iniziare una serie tv in un giorno di festa, ovvero l’8 dicembre, allora è probabile che New Amsterdam 2 inizierà il 15 dicembre prossimo.

New Amsterdam 2, dove eravamo rimasti

Ripartiremo dall’incidente fatale in cui qualcuno ha perso la vita e molti sono in attesa di scoprire di chi si tratta. I dubbi si concentrano su Lauren ed Helen, mentre nell’ultima puntata della passata stagione sembravano ormai fuori pericolo Luna e Georgia, dopo un parto davvero complicato e reso ancora più difficile dall’incidente in cui sono stati coinvolti in ambulanza. Vi terremo aggiornati con le anticipazioni sulla seconda stagione di New Amsterdam: continuate a seguirci!