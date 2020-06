New Amsterdam 2 anticipazioni 18 giugno: Max bacia Alice, e con Helen…

New Amsterdam 2 anticipazioni, la prossima puntata in onda giovedì 18 giugno: cosa succederà

Le anticipazioni di New Amsterdam 2 per giovedì 18 giugno annunciano la messa in onda di tre nuovi episodi. Terminato L’Intervista di Maurizio Costanzo, infatti, ci sarà spazio per il terzo episodio nella prossima puntata. Cosa succederà? Eccovi tutte le anticipazioni: nel primo episodio di giovedì 18 giugno, Max dovrà fare degli enormi tagli per salvare l’ospedale. Vorrebbe evitarlo, ma stavolta non avrà scelta. Almeno apparentemente. Avrà un’idea per ridurre i costi, ma non si rivelerà una scelta molto fortunata. Intanto, Reynolds deciderà di lasciare il New Amsterdam e andare a lavorare a San Francisco. In ospedale arriverà un ragazzo che avrà sofferto così tanto a causa del razzismo da sviluppare delle forme tumorali. Iggy si lascerà coinvolgere parecchio in questo caso. Max avrà un nuovo appuntamento con la mamma di Bobbi: un concerto li aspetterà! Peccato che entrambi si renderanno conto ben presto di non essere pronti per un appuntamento e preferiranno una semplice pizza insieme. Alla fine, Max riuscirà a evitare i tagli all’ospedale.

Anticipazioni New Amsterdam 2, gli episodi di giovedì prossimo: Max e Alice si baciano

Nel quindicesimo episodio della serie, il secondo in onda giovedì prossimo, Sharpe continuerà ad avere numerosi dubbi sulla sperimentazione della Castro, così deciderà di fare delle indagini. Senza prove infatti non potrà fare nessun tipo di accusa. Valentina però scoprirà le sue intenzioni e userà una paziente che Helen ha molto a cuore per distoglierla dalle indagini. Alla fine, la Sharpe quasi si sentirà in colpa per aver dubitato della collega. I sensi di colpa dureranno poco, perché quando somministrerà la cura alla paziente in questione farà una scoperta sconvolgente. Max intanto sarà impegnato in una lotta agli oppiacei, su richiesta della presidente. Il nostro medico del New Amsterdam – a proposito dell’ospedale, qui trovate tutte le curiosità sul vero Bellevue Hospital – farà il possibile, minacciando anche i colleghi di licenziarli. Grazie alle anticipazioni sui prossimi episodi sappiamo che Max scoprirà dei problemi con un’azienda fornitrice e questo lo sconvolgerà. Grazie a una nuova assistente però troverà il modo di risolvere la questione, come sempre. Al termine dell’episodio, ci sarà un bacio tra Max e Alice!

Max e Helen vicinissimi in New Amsterdam 2: le anticipazioni sui nuovi episodi

Terminiamo le anticipazioni di New Amsterdam 2 sulla prossima puntata con il terzo episodio. Scopriremo che tra Max e Alice ci sarà più di un bacio, ma forse non saranno così pronti per voltare pagina. La fidanzata di Reynolds arriverà in ospedale per fare degli interrogatori a proposito di un decesso in ospedale. Helen darà il via al suo piano di sabotaggio della sperimentazione della Castro e ne parlerà anche con Max, ma senza ricevere la giusta attenzione. Alla fine, Helen farà di testa sua e metterà Valentina alle strette. Max e Helen saranno quasi vicini al bacio, ma ancora una volta i fan dovranno attendere per scoprire se mai succederà…