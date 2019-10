La casa di carta, la quinta stagione ci sarà: Netflix rinnova la serie

La casa di carta rinnovata per una quinta stagione: ecco quando dovrebbero iniziare le riprese

La quinta stagione de La casa di carta ci sarà! A dare la splendida notizia ai fan è il portale spagnolo FormulaTv, che annuncia il rinnovo della serie televisiva dal successo internazionale. Stiamo ancora aspettando il quarto capitolo e possiamo già anticipare che non si tratterà dell’ultimo! Netflix ha scelto di rinnovare la serie di Alex Pina per un’altra stagione. Dunque, la banda di ladri, che portano i nomi delle città più famose, continuerà a regalarci nuove e avvincenti storie. Ma non solo, il Professore (interpretato da Alvaro Morte) continuerà a guidare il gruppo in un piano che capovolgerà nuovamente il mondo. La piattaforma streaming inizierà le riprese di questo nuovo capitolo nel 2020. Sempre il prossimo anno, Netflix presenterà in anteprima la quarta stagione, durante la quale verranno risolte diverse incognite. Tra queste, i telespettatori vogliono assolutamente sapere cosa accadrà a Nairobi e a Raquel.

La casa di carta 5 ci sarà: la serie non avrà una conclusione con la quarta stagione

Al momento, la trama di questa quinta stagione è ancora sconosciuta. Non si sa se il nuovo grande colpo avrà luogo in Spagna o in un altro Paese. Le informazioni che sono uscite fuori fino ad ora annunciano comunque la presenza dell’amato Professore. E non solo, sembra proprio che sarà presenta ancora Lisbona, interpretata da Itziar Ituño. L’attrice aveva dichiarato, mentre questa estate girava il quarto capitolo, che la storia non sarebbe finita lì. Dunque, l’interprete ipotizzava già l’uscita di una quinta stagione della serie creata da Álex Pina. Proprio quest’ultimo aveva rivelato, in una passata intervista, che avrebbe continuato a raccontare le vicende della banda di ladri solo se fossero riusciti a trovare una buona storia. E pare che abbiano trovato la trama perfetta per dare una continuazione alla serie.

Netflix rinnova La casa di carta per una quinta stagione: la banda si sposterà in Sud America?

Prevista una quinta stagione per La Casa de Papel. Non sappiamo oltre il Professore, quali altri protagonisti saranno presenti nel cast. Sicuramente avremo qualche notizia in più al riguarda con l’arrivo del nuovo anno, quando prenderanno inizio le riprese. Intanto, si ipotizza che questa volta la banda si sposterà dalla Spagna, continuando a mantenere il suo aspetto latino, nel Sud America.