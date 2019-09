La casa di carta 4, uscita anticipata: parla Raquel-Itziar Ituno

Quando esce La casa di carta 4? La rivelazione dell’attrice Itziar Ituno

Buone notizie per i fan de La casa di carta. La quarta stagione della famosa serie tv uscirà su Netflix il prossimo dicembre. Praticamente a cinque mesi dalla terza stagione, che è stata seguita con interesse e curiosità dai telefilm addicted. A confermare l’uscita per dicembre ci ha pensato Itziar Ituno, che fin dalla prima stagione indossa i panni di Raquel. Va detto, però, che al momento Netflix non ha ancora confermato o smentito tale dichiarazione. Non è da escludere che tale decisione venga rivista nei prossimi mesi anche perché non c’è stato nessun annuncio ufficiale da parte della piattaforma streaming. Intanto le riprese dei nuovi episodi sono terminate lo scorso agosto e molto probabilmente la storia della banda del Professore non terminerà con la quarta stagione.

Le parole di Itziar Ituno su La casa de papel 4

“La casa di carta 4? Saranno otto puntate davvero sorprendenti. Le nuove puntate saranno trasmesse a dicembre”, ha dichiarato Itziar Ituno alla rivista Vero Tv. Di recente l’attrice è stata in Italia, in Campania, per un evento legato al mondo del cinema e della tv. Durante l’incontro con i giornalisti ha parlato a lungo del successo de La casa de papel, non nascondendo la voglia di realizzare pure una quinta stagione. “La casa di carta 4 avrà un finale che vi farà voglia di volerne di più, anche maggiormente del finale della seconda”, ha assicurato l’attrice originaria dei Paesi Baschi.

Cosa succederà nella quarta stagione de La casa di carta

“Le cose non andranno bene nella quarta stagione perché la banda avrà un grande nemico proprio all’interno della banca“, ha anticipato Itziar Ituno. Si riferisce forse alla ragazza presente tra gli ostaggi, quella spesso inquadrata negli ultimi episodi? Per ora non ci è dato sapere: l’attrice de La casa de papel non ha fornito ulteriori dettagli mantenendo così alta la suspance. La Ituno non ha rivelato nulla neppure del futuro di Nairobi, colpita nell’ultima puntata della terza stagione. In più, stando alle indiscrezioni sembra chiaro un coinvolgimento attivo di Tatiana, la fidanzata del defunto Berlino.