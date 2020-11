Nek in ospedale: operato dopo un brutto incidente domestico, come sta

Brutto incidente per Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, 47 anni. Il cantante nelle scorse ore è stato protagonista di un infortunio mentre si trovava nella sua casa di campagna. Da qui il trasferimento in ospedale e l’operazione. L’intervento chirurgico a cui ha dovuto sottoporsi ha interessato la mano sinistra. A dare la notizia è stato lo stesso artista che con un post su Instagram ha informato i propri fan di quanto accaduto.

Filippo si è immortalato su un lettino ospedaliero, con una vistosa fasciatura al braccio. Quindi ha raccontato che la sua assenza dai social in questi ultimi giorni è stata imputabile proprio all’incidente in cui è incappato. Il sorriso con cui si è mostrato ai fan fa ben sperare sulle sue condizioni di salute, anche se non è tuttora chiara l’entità dei danni riportati. “Sto bene, questa è la cosa più importante”, ha sottolineato l’artista, spiegando di essere seguito da medici preparati in cui ripone la più spassionata fiducia per riprendersi.

Nek: il successo e gli alti e bassi con la moglie Patrizia

Nek è uno tra i più popolari cantanti italiani della sua generazione. Secondo i dati certificati dalla FIMI, ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi. Da anni è legato a Patrizia Vacondio, donna che ha sposato nel 2006 dopo un lungo fidanzamento durato circa un decennio. La coppia, quattro anni dopo i fiori d’arancio, ha festeggiato l’arrivo della figlia Beatrice.

Per Patrizia non si è trattata della prima dolce attesa, visto che era già diventata mamma di Martina, frutto d’amore avuto da una precedente love story, risalente a prima di conoscere Filippo.

Nek e la moglie sono quasi coetanei: lui è nato nel 1972, lei nel 1973. Entrambi sono originari di Sassuolo. La coppia, come quasi tutti i rapporti duraturi, ha attraversato periodi di alti e bassi. Sicuramento uno dei momenti più delicati è stato quello venutosi a creare quando l’artista ha tradito la compagna. Il fatto è stato narrato dal medesimo cantante durante una intervista rilasciata a Vanity Fair.

Oggi Patrizia e Neviani hanno superato tutti gli ‘ostacoli del cuore’ e sono uniti e affiatati.