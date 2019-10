Mara Venier ringrazia la moglie di Nek: “Conservo ancora il suo regalo”

Mara Venier e la moglie di Nek sono amiche: la rivelazione a Domenica In

Tra un’intervista e l’altra a Domenica In, Mara Venier apre sempre il suo cuore ai suoi ospiti e al pubblico in studio e a casa. È successo anche durante l’intervista a Nek, andata in onda su Rai Uno domenica 27 ottobre. La conduttrice veneziana ha ospitato il cantante di Sassuolo per parlare del nuovo disco ma non sono mancati i riferimenti all’impegno nel volontariato e alla famiglia di Filippo Neviani. Nel corso della chiacchierata zia Mara ha rivelato che Patrizia, la moglie di Nek, le è stata molto vicina in un periodo assai complicato della sua vita. Tanto da farle un dono che la Venier conserva ancora sul comodino e che l’aiuta a stare meglio quotidianamente.

Patrizia, la moglie di Nek: il regalo per Mara Venier

“Conservo ancora il suo regalo sul comodino, mi aiuta a stare meglio”, ha confidato Mara Venier a Nek durante Domenica In. “Patrizia mi ha aiutato in un momento difficile della mia vita e non lo dimenticherò mai”, ha aggiunto la presentatrice Rai, che a fine intervista ha condiviso con Nek un caloroso abbraccio.

Moglie Nek: chi è il grande amore di Filippo Neviani

Patrizia è nata e cresciuta a Sassuolo come Filippo Neviani e non fa parte del mondo dello spettacolo. I due hanno una figlia, Beatrice, di 9 anni. Da una precedente relazione Patrizia ha avuto Martina, che Nek ha conosciuto quando aveva un anno e mezzo, tanto che la considera a tutti gli effetti la sua primogenita.