Nek, il desiderio oltre la musica: “Vorrei condurre un programma tutto mio”

Nek vorrebbe condurre un programma televisivo: le parole

Dopo la lunga carriera nel mondo della musica, Nek ha un nuovo desiderio: vorrebbe cimentarsi in televisione con un programma tutto suo. Il cantante di Sassuolo proprio oggi ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato Il mio gioco preferito – parte prima, e dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi nel 2016 vorrebbe tornare in televisione, ma questa volta da protagonista al timone di una trasmissione da lui condotta. Raggiunto da OptimaMagazine, l’interprete di La Storia del Mondo ha rivelato che a fargli pensare che ci possa essere per lui una svolta televisiva, è stato l’imprenditore e produttore televisivo Bibi Ballandi, che proprio nel periodo della sua partecipazione al talent di Canale 5 gli face i complimenti.

Il cantante Nek: “Potrei cimentarmi con un programma televisivo”

“Mi piace l’entertainment, mi piace esprimermi anche attraverso televisione e radio. Mi piace la non prevedibilità delle cose, poi bisogna essere in grado di saperlo fare. Un giorno potrei cimentarmi con un programma televisivo tutto mio, ci proverei, sono attratto da questa idea”, afferma Nek. Intervistato da Cinzia Del Prete per OptimaMagazine, rivela come è nata questa nuova aspirazione dopo l’esperienza ad Amici: “Incontrai all’epoca il produttore televisivo Bibi Ballandi che mi fece tanti complimenti, mi fece riflettere sul fatto che ci potesse essere per me una via alternativa alla musica”.

Il mio gioco preferito – parte prima: il nuovo disco di Nek

Il 10 maggio Nek, all’anagrafe Filippi Neviani, ha pubblicato il suo nuovo disco, il 14esimo album di inediti. Si intitola Il mio gioco preferito ed è la prima parte di un progetto discografico che ne vedrà una seconda il prossimo autunno. All’interno ci sono sette canzoni nate nel corso degli ultimi due anni; brani che si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente lavoro in studio. Sul prossimo capitolo, dichiara: “Buona parte delle canzoni sono già state strutturate ma da qui a quando deciderò di chiuderlo magari ne verranno fuori altre”.