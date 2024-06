Nek, figliastra a cui ha fatto da papà sposa: foto dettagli, retroscena

Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, travolto dall’emozione e al settimo cielo. Nelle scorse ore ha accompagnato all’altare la sua figliastra Martina Imarisio, che è convolata a nozze. La ragazza, nata il 16 marzo 1995, non è la figlia naturale del cantante, anche se quest’ultimo, a tutti gli effetti, le ha fatto da padre. La neo sposa è il frutto d’amore avuto dalla moglie dell’artista, Patrizia Vacondio, e un uomo con cui la donna ha avuto una relazione prima di conoscere Nek. Quando Martina aveva 1 anno, Neviani è entrato nella vita di Patrizia. I due non si sono più lasciati. Si sono fidanzati 23 anni fa e si sono sposati nel 2006. Nel 2011 in famiglia è poi arrivata Beatrice.

Martina e Nek hanno sempre avuto un legame strettissimo. Addirittura la ragazza sui social, oltre a portare il nome del padre naturale, ha scritto anche quello di Nek. Quest’ultimo, fin dal principio, è riuscito a trovare un equilibrio familiare perfetto. Così dichiarò a Vanity Fair nel corso di un’intervista: “Abbiamo protetto Martina nel migliore dei modi. Ero presente nella sua vita ma nel rispetto del padre naturale con cui vado d’accordo. Martina ci ha reso facile il compito“.

Dopo aver conseguito tre lauree con il massimo dei voti (una alla IULM di Milano, una in Scienze politiche, Governo e politiche alla Luiss Guido Carli e un master all’European College of Parma Foundation), la ragazza ha iniziato a lavorare nel settore delle relazioni internazionali e di comunicazione. Poi il matrimonio, accompagnata all’altare da ‘papà’ Nek che, su Instagram, ha esternato tutta la sua emozione, a corredo di un video e di alcuni scatti del matrimonio:

“Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna, moglie e donna in carriera. Il tempo è volato. Quando sono tornato al mio posto in chiesa ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì…che in tanti di noi fossero lì… Addirittura c’era la bisnonna dello sposo. 101 anni che mai avrebbe sperato in così tanto. È stato tutto un privilegio, una vera grazia. È nata una nuova famiglia! Dio e noi ne eravamo testimoni”.