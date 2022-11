Nek torna in TV con Dalla strada al palco 2: ecco la data svelata

Buone notizie per Nek: si farà la seconda edizione di Dalla strada al palco. La Rai non ha potuto non notare i risultati positivi ottenuti questa estate dallo show che ha visto al timone il noto cantautore di Laura non c’è. Filippo Neviani, questo il suo vero nome, tornerà dunque sul piccolo schermo nel ruolo di conduttore? Al momento, sembra di sì. TvBlog in queste ore ha anticipato in esclusiva che Dalla strada al palco avrà un’altra edizione.

Lo show musicale di Rai 2 è stato ideato da Carlo Conti e vede al centro della scena artisti di strada che si esibiscono di fronte a un pubblico. Per la televisione pubblica questo è stato un esperimento ben riuscito per la prima serata di Rai 2. Iniziato martedì 28 giugno 2022, ha ottenuto una media di circa 1 milione di telespettatori nel corso di ogni puntata.

Andando avanti, inoltre, si sono aggiunti sempre più telespettatori di fronte al piccolo schermo per questo nuovo programma con Nek su Rai 2. Già questa estate, quando è andata in onda la prima edizione di Dalla strada al palco si è parlato di un’eventuale seconda edizione. Secondo quanto si legge, lo show di intrattenimento tornerà in onda sempre su Rai 2 proprio durante questa stagione televisiva!

Entrando ancora di più nel dettaglio, il programma musicale con al timone Nek tornerà su Rai 2 “nella prossima primavera televisiva”. In particolare, pare che lo show sia stato già posizionato nel palinsesto Rai 2, nella serata del martedì dal mese di marzo 2023. Al contrario della prima edizione, questa non sarà composta da quattro puntate, bensì da sei, sempre nel prime time.

Chiaramente è bene precisare che tutto può cambiare e che questa non sia la data effettiva decisa per il ritorno dello show. Bisogna attendere l’ufficialità nei prossimi mesi. Ciò che sembra ormai certo al momento è che Dalla strada al palco avrà una seconda stagione che andrà in onda nel 2023. E, ovviamente, continuerà a gestire la conduzione dello show Nek.

Di recente, il pubblico ha avuto modo di rivedere il cantautore di nuovo in TV. Ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo richiamato da Maria De Filippi, come giudice di una delle varie gare dei cantanti di Amici 22. Lo studio del talent show per il cantautore è un luogo abbastanza familiare, visto che in passato insieme a J-Ax ha svolto il ruolo di Coach per un intero serale.