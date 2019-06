Nek a ruota libera sulle avance delle fan: “C’è un limite a tutto”

Nek a ruota libera sulle avance delle fan. Il cantante in confidenza: “C’è un limite a tutto”

Il successo e gli effetti collaterali. Nek, di recente, si è confidato ai microfoni dei Lunatici, trasmissione di Rai Radio 2, parlando di diversi aspetti della sua vita privata e pubblica. Nel dettaglio, ha affrontato il rapporto che ha con Sassuolo (sua città natale) e con la fama. Curioso anche il passaggio dove ha narrato alcuni episodi in cui delle fan assai ‘sfrontate’ gli hanno fatto delle avance molto esplicite. Insomma, Filippo non si è sottratto a nulla. Anzi, ha ben spiegato che cosa vuol dire essere celebrità, con tutti i pro e i contro del caso.

Nek: il successo e le fan ‘esagerate’

Si comincia dal successo che porta soldi e notorietà. Quando arriva, come lo si deve abbracciare? “È come se fosse una piattaforma su cui sali e che alzandosi sempre di più ti fa perdere il contatto con quello che hai intorno – racconta il cantante – Non vedi più nulla. Avere accanto qualcuno è necessario, io me ne sono accorto in corso d’opera. È umano il fatto di montarsi la testa nei primi periodi, però è diabolico non confrontarsi e lasciare che tutto continui in quel modo“. Certo la sbornia della fama rischia di far perdere la bussola, bussola che a quanto pare, in alcuni casi, perdono anche le fan. “Se c’è qualcuna che ha mai esagerato con le avance? Sì, credo in diverse occasioni. Sia nel passato che nel presente”. Tuttavia Filippo vede anche il bicchiere mezzo pieno: “È successo ma forse è anche giusto che sia così. Va bene, ci sta, fa parte del gioco. Sono comunque contento perché riguarda me e non riguarda qualcun altro. Ovviamente c’è un limite a tutto, ma ammetto di essere un narciso e quindi mi fa piacere”.

“A Sassuolo torno Filippo”

Altro argomento sul tavolo è stato il suo rapporto con la sua città natale: “A Sassuolo mi vogliono tutti bene, sanno chi sono e allo stesso tempo non gliene frega nullo di chi io sia. Poi se io dovessi andare nel pomeriggio nella via principale a fare shopping sicuramente dovrei fermarmi con le persone, cosa che non mi dispiace assolutamente, a fare foto, autografi”. Sassuolo, per lui, è sinonimo di casa, di porto sicuro in cui rifugiarsi e ritagliarsi del tempo lontano dal clamore: “Quando sono a casa preferisco dedicare del tempo a me e alla mia famiglia, quindi preferisco vivere con più tranquillità. E a Sassuolo posso farlo. A Sassuolo torno Filippo“.