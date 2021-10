Negramaro, “Sangiorgi ha festeggiato l’addio al celibato, sposa Ilaria”

Giuliano Sangiorgi, 42 anni, è sempre più innamorato di Ilaria Macchia. Il cantante dei Negramaro convolerà a nozze a breve: no, non si tratta di un’indiscrezione dettata dai ‘forse’, dai ‘se’ e dai ‘ma’, bensì di una certezza, visto che nel weekend appena trascorso il musicista ha festeggiato l’addio al celibato, riunendo i suoi affetti più cari. Ne dà notizia Chi Magazine, nella rubrica Chicche di Gossip. Dopo anni di fidanzamento (la coppia già convive e ha una figlia, Stella, nata nel 2018), sarà celebrato il matrimonio. Al momento non si sa la data precisa, tantomeno si è al corrente di altri particolari. Nulla di nuovo sotto al sole: chi segue Giuliano e Ilaria sa che i due sono molto riservati sulla loro vita privata. Non resta che attendere news sull’arrivo dei fiori d’arancio.

Di Sangiorgi, vista la sua popolarità, si conosce molto. Meno invece di Ilaria. Di professione sceneggiatrice e scrittrice, è nata il 3 agosto sotto il segno del Leone. Tuttavia non si sa l’anno preciso di quando è venuta alla luce. Non lo ha mai reso noto: non perché sia un mistero da conservare gelosamente, ma semplicemente perché è riservatissima. Quel che invece si sa è che la Macchia è conterranea di Giuliano. Entrambi, quando sono nati, sono stati baciati dal sole della Puglia: lui è di Nardò (Lecce), lei è cresciuta in un altro paese vicino a Lecce, San Donato.

Ha intrapreso la carriera di scrittrice e sceneggiatrice dopo aver studiato cinema a Roma, al Centro Sperimentale. Tra i progetti cinematografici a cui ha preso parte, ci sono Non è un paese per giovani e L’Attesa. Per quel che riguarda il campo strettamente letterario, nel 2017 ha esordito con il romanzo Ho visto un uomo a pezzi. Tema della ‘fatica’ libresca, le opportunità che la vita offre alle persone di cambiare la propria esistenza.

In una delle poche interviste in cui ha parlato della compagna, il cantante dei Negramaro ha spiegato che uno dei segreti del suo rapporto sentimentale è che si tratta di un amore “senza affanni”. “Ha presente quell’ansia che ti fanno sentire certe persone a cui devi dimostrare ogni momento che le ami? Ecco, noi siamo l’opposto. Possiamo stare giorni a scrivere in casa senza incontrarci”, concludeva con soddisfazione Sangiorgi.