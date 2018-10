Negramaro, messaggio per Lele: la band vicina al chitarrista Emanuele Spedicato

Emanuele Spedicato, come sta il chitarrista dei Negramaro? Il messaggio della band rincuora i fan

Le ultime notizie su Emanuele Spedicato, Lele de i Negramaro, hanno decisamente rincuorato i fan della band nelle ultime ore. Stando a quanto emerso in questi giorni, infatti, il chitarrista (dopo il ricovero in ospedale a seguito di un’emorragia cerebrale) pare stia rispondendo bene alle cure. A seguito dell’incidente, e ancora adesso, a Lele e la sua famiglia sono arrivati tantissimi messaggi di affetto e di supporto. Le parole più belle lette e scritte, tuttavia, oggi sono quelle dei ragazzi del suo gruppo. Nella pagina ufficiale dei Negramaro, infatti, dopo giorni di silenzio finalmente un messaggio di speranza è stato pubblicato.

I Negramaro scrivono ad Emanuele Spedicato: “Ci stai insegnando ad essere sempre pronti a lottare”

“Fratello, queste due settimane sono state le più difficili della nostra storia” è stato scritto sotto l’ultima foto pubblicata dalla pagina ufficiale dei Negramaro su Instagram “Ci stai insegnando ad essere sempre pronti a lottare per l’amore che ci circonda, per quello che ti sta dando vigore in questi giorni, che ti arriva forte da ognuna delle persone che ti ha vissuto profondamente ma anche da chi ti conosce appena”. Le parole usate sono parole cariche di amore ma anche piene di speranza che, oggi, non possono che rincuorare i fan della band.

Emanuele Spedicato sta meglio: i Negramaro confermano i miglioramenti dell’amico Lele

Il messaggio pubblicato da i Negramaro, di fatto, ha anche confermato indirettamente i miglioramenti delle condizioni di salute di Lele. “La grande forza di volontà che hai dimostrato finora inizia a rasserenarci” è stato infatti scritto alla fine nel post dedicato al chitarrista “Non smetteremo di incoraggiarti e a starti accanto fin quando non ti sarai ripreso la tua vita meravigliosa. Continua così, noi ci saremo sempre!”. Ieri, oggi e domani, quindi: sempre Forza Lele!