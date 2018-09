Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro sta meglio: news dall’ospedale

Negramaro, come sta il chitarrista Lele Spedicato: ultime news e aggiornamenti dall’ospedale

Buone notizie per i fan dei Negramaro. Migliorano le condizioni di salute di Lele Spedicato, il chitarrista ricoverato nell’ospedale di Lecce dallo scorso 17 settembre in seguito ad un’emorragia cerebrale. I medici hanno fatto sapere che il musicista sta meglio e sta rispondendo agli stimoli. Dopo due settimane di condizioni stabili e di cautela da parte dei dottori, queste risposte hanno riacceso una speranza concreta. Emanuele resta però in coma farmacologico, misura adottata fin da subito per preservare le funzioni neurologiche dell’artista data la sua giovane età, ovvero 37 anni. A riportare gli ultimi aggiornamenti è stato Il Quotidiano di Puglia. Le condizioni del collega e amico di Giuliano Sangiorgi restano delicate ma in netto miglioramento e in questi giorni la moglie Clio, alcuni parenti e gli altri componenti dei Negramaro sono riusciti a far visita a Lele.

Il messaggio della moglie di Emanuele Spedicato

Qualche giorno fa l’attrice Clio Evans, moglie di Lele, ha scritto su Instagram un messaggio di ringraziamento per tutti i fan dei Negramaro. “Già due volte, per esperienze personali, la natura… il corso degli eventi mi hanno messa davanti all’ineluttabilità della vita e alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso è diverso perché lo STOP/PAUSE è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro. Al mio tutto. All’Amore in persona. Scrivo GRAZIE ad amici vicini e lontani, a sconosciuti e conoscenti, a stars e a fans per il sostegno, per le preghiere e per l’energia positiva che state dimostrando. Sono certa che in qualche modo gli stia arrivando quest’ondata di amore, incoraggiandolo a reagire ancora più forte. E conoscendolo, anche Lele vi ringrazierebbe con un abbraccio uno ad uno”, ha scritto la donna, che è tra l’altro incinta.

Lele Spedicato e Giuliano Sangiorgi stanno per diventare papà

Nel 2019 sia Lele sia Giuliano dei Negramaro diventeranno papà: entrambe le compagne sono infatti in dolce attesa.